Pád Prigožinovho lietadla ako bod zlomu: Možný vplyv udalostí v Rusku na slovenské voľby? Politológovia to vidia TAKTO!

BRATISLAVA/MOSKVA - Je niečo viac ako mesiac pred parlamentnými voľbami na Slovensku, a je jasné, že na značnú časť voličov vplývajú aktuálne nálady či udalosti. Zásadnou bola určite aj stredajšia letecká havária Jevgenija Prigožina. Šéf wagnerovcov pritom ešte pred pár mesiacmi pochodoval na Moskvu, čo do istej miery ovplyvnilo aj politickú situáciu v Rusku. Málokto pritom v dnešných dňoch verí tomu, že záhadný pád lietadla šéfa wagnerovcov bola nešťastná náhoda. Bude však tento čin mať vplyv na slovenské voľby? Pýtali sme sa na to politológov.

Ruský letecký úrad Rosaviacia v noci na štvrtok informoval, že podľa údajov leteckej spoločnosti sa šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin nachádzal na palube lietadla, ktoré sa v stredu zrútilo v Tverskej oblasti. Úrady už predtým oznámili, že nehodu nikto neprežil. Správa bola následne potvrdená agentúrami AP a AFP a televíziou Sky News.

Udalosti z ukrajinského frontu ovplyvnili politické nálady u nás, bude mať na voľby vplyv Prigožinova smrť?

Už v minulosti sme bola spoločnosť na Slovensku politicky ovplyvnená tým, ako začal a stále pokračuje konflikt na Ukrajine, preto sa natíska aj otázka, či náhla smrť veľkého lídra wagnerovcov ovplyvní blížiace sa voľby u nás. Na túto zásadnú otázku odpovedal politológ z Ústavu politických vied SAV Juraj Marušiak. Ten uznal, že táto otázka môže vyznievať aj bizarne.

Smrť Prigožina môže byť pre našich občanov mementom o fungovaní ruského režimu

Marušiak však aj tak pripúšťa, že možné, aj keď malé, ovplyvnenie volieb by to mať mohlo. "Priamo to asi voľby neovplyvní. Voličské nálady a aj pozitívny postoj veľkej časti slovenských občanov voči Rusku má podľa mňa primárne vnútropolitické príčiny. Ak voličskými náladami neotriasla ruská agresia proti Ukrajine, tak si nemyslím, že by Prigožinova smrť mohla byť niečo, čo voličské nálady výraznejšie ovplyvní. Jedine, že si azda aspoň niekoľko občanov uvedomí, ako funguje nimi idealizovaný Putinov režim. Tí možno prehodnotia svoj postoj voči stranám, ktoré zaujímajú proruské stanoviská, ale nepredpokladám, že ich bude závratný počet," povedal pre Topky Marušiak.

Ak by to ovplyvnilo voľby u nás, niečo v našej spoločnosti by bolo zhnité

Ak by táto smrť ovplyvnila voľby, bola by to bizarná situaćia aj pre politológa Jozefa Lenča z Filozofickej fakulty UCM v Trnave. "Predstava, že by mohla smrť zločinca, ktorého pravdepodobne odstránil iný zločinec, ovplyvniť voľby na Slovensku, by okrem bizarnosti znamenala, že niečo "zhnité" je v našej spoločnosti," myslí si Lenč.

Odpovedal aj na otázku, či by z toho prípadne ťažila nejaká konkrétna strana. "Je pravdepodobné, že politici, ktorí dlhodobo kritizujú Putinovu vojnu na Ukrajine, budú skutočnosť Prigožinovej prípadnej smrti "vyhadzovať na oči" tým, ktorí sa "klaňajú" Putinovi a majú kompasy otočené na všetky svetové strany. Budú im, na jeho príklade, ukazovať, čo ich potenciálne čaká, ak sa spolčia s Putinom. No rozhodne to nebude mať vplyv na výsledok volieb," uzavrel Lenč.