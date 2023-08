SASKA v kampani stavila aj na rozdávania zmrzliny: Veľký ZVRAT, potrebujú na toto milé gesto povolenie?

SASKA zvolila kampaň cez rozdávanie zmrzliny. (Zdroj: Facebook/Prezident, Sanielit HACCP)

BRATISLAVA - Letná kampaň je tu po veľmi dlhom čase, a politici sa tejto situácii prispôsobujú. Členovia SASKY sa pri najnovšej príležitosti rozhodli zobrať do rúk kornútky a rozdávať občanom zmrzlinu. Celá situácia vyzerá na prvý pohľad mimoriadne milo a nevinne, no na tento háčik zrejme u liberálov mohli pozabudnúť. Na celý problém sa pritom prišlo na sociálnej sieti.

archívne video

Na problém upozornila známa stránka

V podstate ide o to, že na celý problém upozornila politická satirická stránka Prezident. Administrátorovi sa totiž nezdalo, že členovia SaS rozdávajú len tak zmrzlinu. Viacerých členov SASKY pri tejto príležitosti v sekcii komentárov zaznamenal. Dokonca pridal aj kritiku, že na takúto činnosť strana zrejme potrebuje dostatočné povolenia a preukazy.

Problém pri preukazoch?

Stránka sa pritom odvoláva na znenie a výklad od spoločnosti Sanielit HACCP, ktorá v staršom statuse z roku 2017 prízvukuje, že pre predaj zmrzliny musí daný človek mať na predloženie zdravotné preukazy a dodržiavať osobnú hygienu a schválenú prevádzku. Práve spomínané preukazy majú byť možným deal-breakerom, pričom sa nevie, či skutočne všetci členovia, ktorí na fotkách zmrzlinu rozdávajú, ním disponujú. Zmrzliny pritom rozdávali také mená ako Juraj Krúpa, Branislav Gröhling, Mária Kolíková či Jarmila Halgašová.

V tomto kontexte sme oslovili aj Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) a súvisiace inštitúcie. "Manipulácia s nebalenou zmrzlinou je podľa právnych predpisov možná, ak osoba (z predpisov vyberáme to najzákladnejšie): má zdravotnú spôsobilosť, dodržiava zásady prevádzkovej a osobnej hygieny, má vhodný pracovný odev, spĺňa ďalšie náležitosti vyplývajúce z právnych predpisov," odpovedal ÚVZ cez svoju hovorkyňu Dašu Račkovú na naše otázky.

Manipuláciu s nebalenou zmrzlinou upravujú podľa ÚVZ nasledovné právne predpisy:

§ 83 – 93 výnosu MP SR a MZ SR č. 981/1996-100, ktorým sa vydáva prvá časť a prvá, druhá a tretia hlava druhej časti Potravinového kódexu SR

§ 22 vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Všetky potrebné preukazy máme, obhajuje sa SASKA

My sme sa preto strany SASKA pýtali na to, ako sú na tom spomínaní členovia, ktorí zmrzlinu rozdávali. "Samozrejme, že poznáme pravidlá a dodržiavame ich. Kampane strany SaS sú predsa už roky aj o varení a jedle. Účastníci akcií majú platné hygienické preukazy a na manipuláciu s jedlom používajú všetky potrebné pomôcky. V prípade zmrzliny to bol napríklad aj samostatný ochranný obal na každý kornútok zvlášť," povedala pre Topky hovorkyňa liberálov Katarína Matejková.

