Mávate spoločné večere so štvornohými miláčikmi? TIETO potraviny do jedálnička psov nepatria, môžu im ublížiť

BRATISLAVA - Poznáte ten pocit, keď sedíte pri stole a chcete sa pokojne najesť, ale neustále na sebe cítite pohľady vášho štvornohého miláčika, ktorý netrpezlivo čaká na moment, kedy vám niečo spadne a on to bude môcť zjesť? Niektoré veci im však môžu ublížiť oveľa viac, než si myslíte.

Domáci miláčikovia boli už v minulosti niektorými považovaní za "živý odpadkový kôš". No niektoré jedlo, ktoré nám ľuďom lahodí, môže byť pre nášho psíka nebezpečné alebo dokonca jedovaté, takže by sme mali vedieť, ktoré môžeme dať nášmu miláčikovi a ktorým by sme sa mali na míle vyhnúť.

Nasledujúci zoznam obsahuje jedlá a suroviny, ktoré by psy od svojho pána dostať nemali. Ale pozor, nie je to kompletný zoznam nebezpečného jedla! Sú aj iné produkty, ktoré môžu psíkovi ublížiť.

Pečivo

Pečivo, pečivo a zase raz pečivo. Tvorí veľkú súčasť nášho jedálnička a často sa stáva, že ho nestíhame spotrebovať kým je čerstvé a rozhodneme sa podeliť s našimi štvornohými miláčikmi. Ako je však známe, veľa lepku nerobí dobre ani ľuďom. Nafukuje, komplikuje trávenie. To isté sa môže stať aj v prípade, ak dáme pečivo psom. „Zvyšky jedla s obsahom lepku sa môžu nalepiť na črevnú stenu a tá sa stáva horšie priechodnou ako na trávenie ďalšej potravy, tak na prechod dôležitých živín cez črevnú stenu do krvného riečišťa,“ uviedol pre blesk.cz odborník na výživu psov Jiří Švihálek.

Čokoláda

Jeden z najväčších strašiakov v jedálničku psov. Už pri prvej návšteve veterinára si väčšinou vypočujeme, že našich mazlíčkov k čokoláde ani nemáme púšťať, nakoľko je pre nich jedovatá. "Psík malého plemena môže po požití vysokopercentnej čokolády aj zomrieť," upozorňuje Švihálek. Medzi príznaky otravy patria ťažkosti s dychom, hnačka, zvracanie, horúčka, kŕče a srdcová arytmia.

Pokazené mäso

Salám alebo mäso z chladničky, ktoré je už pár dní po záruke a my sa ho bojíme konzumovať končí často v psích miskách. My tieto veci nejeme, lebo sa obávame otravy. Tá však môže nastať aj v prípade zvierat. Najlepšie je drzať sa zásady: čo nechceme jesť my, nechcú jesť ani psy.

Avokádo

V posledných rokoch veľmi populárna a obľúbená surovina, ktorú propagujú najmä ako súčasť zdravých jedálničkov a zdroj zdravých tukov. Našim psím kamarátom však môže viac ublížiť, než pomôcť. Obsahuje persín, ktorý človeku neškodí, ale pre domáce zvieratá je jedovatý. Ako spoznať otravu persínom? Medzi jej symptómy patria dušnosť, hnačka, zvracanie a kašeľ.

Orechy

Orechy sú podobný prípad ako avokádo. Pre človeka sú prínosné a zdravé v primeranom množstve, psom však môžu ublížiť a spôsobiť im neurologické ťažkosti, záchvaty, kŕče a zvracanie. Za najhoršie sú považované makadamové, arašidy, nezrelé vlašské a čierne vlašské orechy. Tieto by sa do psích misiek nemali dostať za žiadnych okolností.

Hrozno

Hrozno je pre psov taktiež veľmi nebezpečné a môže vyvolať fatálne poškodenie obličiek. Pri menších psíkoch môže stačiť zhruba 4 až 5 hrozienok na to, aby sa ich obličky dostali do problémov. Toto varovanie platí rovnako aj pre sušené hrozienka a sultánky.

Je dôležité poznamenať, že nie každý pes musí mať na hrozno rovnakú reakciu. Vo všeobecnosti je však zaužívané pravidlo, že konzumácia viac než 10 gramov hrozna na kilogram hmotnosti psa môže spôsobiť otravu. Otrava hroznovým ovocím sa môže prejaviť vo forme vracania alebo hnačky, problémami s trávením, stratou chuti do jedla, apatiou, zmenami v krvnom obraze, dehydratáciou, zlyhaním obličiek. V najhoršom prípade môže dôjsť k smrti zvieraťa. Informuje o tom portál zoohit.sk.

Alkohol, káva a mlieko

Všetko sú to veci, ktorým dokážeme my ako ľudia len ťažko odolať. Káva sa stala bežnou súčasťou nášho každodenného života a je považovaná za životabudič. Párty s pohárikom vínka je pre nás tiež úplne prirodzená predstava. Naši miláčikovia však životabudič nepotrebujú a párty si dokážu užiť určite aj bez alkoholu.

Obličky psov nie sú stavané ako naše ľudské a nezvládnu alkohol správne odbúrať. Jeho konzumácia by tak pre nich mohla znamenať vážne zdravotné problémy.

Kofeín nie je pre psy jedovatý, reagujú však na neho oveľa intenzívnejšie než my ľudia. Aj keď náš štvornohý priateľ vypije len malé množstvo kofeínu, môže byť neprirodzene aktívny alebo môže mať triašku.

Mlieko a mliečne produkty sú tiež mimo hru. Najmä starší psi strácajú schopnosť spracovať mliečne produkty, pretože na to nemajú potrebné enzýmy. Takže keď pes vypije mlieko alebo zje syr, môže to skončiť vracaním, hnačkou alebo proste len tým, že mu bude zle od žalúdka. Pre psa je preto čistá voda vždy najlepším nápojom a nikdy by v jeho miske nemala chýbať.

Potravín, ktoré by sa psom nemali dávať, je oveľa viac. Cukor, citrusové plody, baklažánové plody, cibuľa či cesnak alebo vyprážané jedlá. Toto všetko im môže uškodiť. Aj keď by všetko z toho určite veľmi radi ochutnali, nenechajme sa obmäkčiť psím pohľadom. Ak však niečo z toho predsalen skonzumujú, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc veterinára.