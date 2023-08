Podľa Krajskej prokuratúry je nevhodné, aby politici vyjadreniami zasahovali do vyšetrovania

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Krajská prokuratúra (KP) v Bratislave považuje za nevhodné, aby politici svojimi opakovanými nepravdivými vyjadreniami, bez znalosti vyšetrovacieho spisu a procesného postupu, zasahovali v neskončenej trestnej veci do trestného konania a prenášali tak dokazovanie z prípravného konania, ktoré je neverejné, do mediálneho prostredia. Bratislavská krajská prokuratúra to uvádza vo svojom vyjadrení, ktoré sprostredkovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Jana Tökölyová.