Spozornite! Na horskom priechode Soroška opravujú oporný múr: Práce budú trvať tri mesiace

(Zdroj: TASR/Milan Kapusta)

ROŽŇAVA - Na horskom priechode Soroška na ceste I/16 v okrese Rožňava sa v uplynulom období začala rekonštrukcia oporného múru, ktorého časť sa pre nevyhovujúci stav začiatkom roka zosypala do rokliny. Práce by mali byť ukončené do troch mesiacov a vyžiadajú si aj dopravné obmedzenia. Uviedol to hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Martin Guzi.