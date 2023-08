Najnovší prieskum AKO dal poriadnu facku posledným premiérom: Matovičov a Hegerov sen o parlamente sa rozplýva

(Zdroj: Getty Images, Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar, TASR/Radovan Stoklasa)

BRATISLAVA – Čas uplynul ako voda a do zverejnenia výsledkov parlamentných volieb zostávajú presne dva mesiace. Už v nedeľu 1. októbra sa zobudíme do krajiny, v ktorej sa pomer síl politických strán po štyroch rokoch opäť zmení. Najnovší volebný model agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na hrane ukazuje, že by sa od posledných volieb mohol výrazne líšiť. Zatiaľ čo cez brány parlamentu by dnes podľa voličov neprešli viaceré známe tváre, iní politici by mohli poriadne zamiešať karty.

OĽANO chce kampaňou s vozidlami motivovať ľudí k účasti vo voľbách (Zdroj: TASR/Maroš Černý)

Pokiaľ by sa voľby do parlamentu konali už tento víkend, do budovy Národnej rady by na bielom koni pricválali Robert Fico so svojou stranou Smer-SD, do ktorej rúk by svoju dôveru vložil každý piaty volič (19,9%).

Strana Progresívne Slovensko by obhájila úctyhodné druhé miesto s voličskou podporou 16,4%. V posledných mesiacoch sa tak liberálne Progresívne Slovensko v preferenciách vyšvihlo už aj nad Pellegriniho Hlas-SD, ktorý sa v priebehu posledných týždňov prepadol až na úroveň 15,2%. Strana Hlas by tak uzavrela prvú trojicu strán, ktoré by boli vo volebnom súboji schopné osloviť viac, než 10% oprávnených voličov.

Bránami parlamentu by prešla aj strana Republika, ktorá oslovila 6,7% opýtaných. Po voľbách by sme na poslaneckých kreslách mali uvidieť aj poslancov strany SaS (6,6%) či Kollárovej Sme rodina (6,1%). Konzervatívnejšieho voliča oslovila aj staro-nová KDH, ktorej by svoj hlas odovzdalo 6% opýtaných. Parlamentné strany by tak vo voľbách uzavrela Dankova SNS so ziskom 5,8%.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel )

OĽANO a priatelia si poriadne zavarili...

Za zmienku stojí aj strana OĽaNO, ktorá by podľa volebného prieskumu doplatila na svoje rozhodnutie vkročiť do volebného súboja v koalícii. Reálny je tak aj scenár, že strana Obyčajných ľudí zopakuje chybu Progresívneho Slovenska vo voľbách 2020. Cez brány parlamentu by tak napokon neprešli, napriek zisku 6,7% voličských hlasov. Pre koalície totiž platí 7-percentné kvórum.

(Zdroj: TASR/Maroš Černý)

Za bránami parlamentu by ostali Demokrati, dzurindovi Modrí aj Kotlebovci

Podľa výsledkov prieskumu by vo volebnej kampani zlyhali aj všetky maďarské strany. Strana Aliancia by ostala pod kvórom zvoliteľnosti, ako prvá so ziskom 2,2%, zhodne so stranou expremiéra Hegera Demokrati (2,2%). Vo voľbách by neuspeli ani Modrí, Most-Híd (1,5%), Kotlebovci- ĽSNS (1,2%) či Maďarské fórum, so ziskom len 0,9% hlasov.