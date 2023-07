Ako zo zlého sna! Stáva sa z bociana nový medveď? Zobákom terorizuje dedinu na východe, napáchal TISÍCOVÉ škody!

Neuveriteľné škody napáchal jeden bocian na východe Slovenska. (Zdroj: Gettyimages.com)

ČERNINA - Myslíte si, že bociany sú mierumilovné stvorenia, ktoré sa svojím správaním ani zďaleka nemôžu rovnať krvavým šelmám či iným nebezpečným dravcom? Omyl! Dedina na východe Slovenska Černina by vedela cez svojich občanov dlho rozprávať o tom, ako ich toto stvorenie mesiace terorizuje a ničí im majetok! Zničené sú výklady či okná na autách! Čo môžu robiť?

archívne video

Krúžkovanie bociana bieleho v areáli školy (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)

Celú situáciu rozoberal hornozemplínsky Korzár. Zúfalá je už aj samotná starostka Silvia Žinčáková. Agresívny bocian totiž v obci vystrája už od mája. V obci museli ukryť sklá domu smútku, no svoje museli urobiť aj motoristi, ktorí boli nútení parkovať v garážach či pod prístreškami alebo stromami.

Zobákom zničil všetko, čo sa odrážalo alebo lesklo

Bocianí samec bol totiž mimoriadne agresívny na akýchkoľvek živočíšnych rivalov či sokov. Zrejme takého uvidel aj v sebe samom, keď sa od povrchov, ktoré zobákmi ničil, sám odrážal. To mu zrejme pripadalo ako ohrozenie, a tak konal. Poškodené laky či rozbité sklá ostali na viacerých autách v obci. "Kým sme upovedomili občanov rozhlasom o jeho správaní, stihol poškodiť už niekoľko áut," posťažovala sa starostka Žinčáková.

(Zdroj: Gettyimages.com)

Ochranári majú vysvetlenie

Ochranári zrejme už teraz vedia, prečo sa bocian správal agresívne. "Reakcia na siluetu odrážajúcu sa v autách alebo tmavých sklách bol útok na soka, ktorého chce súbojom zahnať zo svojho hniezdneho teritória. Správa sa tak každý živočích v čase reprodukcie, kedy si musí chrániť nielen hniezdo, partnerku, budúce potomstvo, ale aj potravnú bázu, ktorú mu bezprostredné okolie hniezda poskytuje," povedala k téme hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková. Bocian má momentálne v hniezde 4 mláďatá, ktoré začínajú lietať.

"Ak však budú problémy pretrvávať, do úvahy prichádza možnosť problémového bociana odchytiť a umiestniť do rehabilitačného zariadenia. V prípade, ak sa preukáže, že správanie bociana je natrvalo pozmenené, prišlo by na rad usmrtenie, ale až po udelení výnimky. Ide však až o úplne krajné riešenie," dopĺňa pre denník hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.

Každá trpezlivosť má svoje hranice, varuje starostka, škody rátajú v tisícoch eur

Situácia v obci je komplikovaná. "Naši obyvatelia boli dlho veľmi trpezliví a tolerantní. Autá parkujú v garáži, zakrývajú ich, upozorňujú aj cudzích vodičov, aby radšej parkovali vo dvore. Každá trpezlivosť má však svoje hranice," popisuje dianie v obci starostka Černiny s tým, že bocian sa údajne nebojí ani brechotu psov a lieta dosť nízko. Bocian je pritom chránený živočích, a tak nie je možné ho zneškodniť.

(Zdroj: Gettyimages.com)

Avšak aj škody na majetku obyvateľov sú vysoké. Sedem áut bolo poškodených, čo predstavuje škodu vo výške 22 566 eur, pričom len vyhotovenie samotného posudku stálo 168 eur. "Poisťovňa skúma, či ku škode mohlo dôjsť popisovanou príčinou, teda, či následky na vozidle zodpovedajú popisu toho, ako ku škode došlo," povedala k incidentu hovorkyňa Slovenskej asociácie poisťovní Eva Jacková.