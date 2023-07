FOTO a VIDEO V Bratislave sa koná Dúhový Pride: Podporili ho aj politici! Polícia upozorňuje na obmedzenia

Každoročný Dúhový Pride sa koná v sobotu v hlavnom meste na Námestí slobody. Podujatie moderuje komička Simona Salátová a podporiť ho prišli aj rôzni politici. Medzi zúčastnenými je napríklad bratislavský župan Juraj Droba, bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková či Jana Bittó Cigániková. Podporu LGBTI komunite vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová.

"V sobotu, deň konania Dúhového Pridu, si treba pripomenúť dôležitosť rešpektu, slušnosti a lásky k blížnemu. Stretnutie s inakosťou je pre mňa vždy stretnutím s mojou identitou. Myslím tým na inakosť, ktorá je podobou ľudskosti. Na ľudí, ktorí majú inú sexuálnu orientáciu, rodovú identitu, farbu pleti, národnosť, náboženstvo. Všetky tieto identity odlišnosti sú dôležité, ale to najdôležitejšie je niečo iné. Je to človek sám," skonštatovala Čaputová.

Dodala, že ľudia sú bratia a sestry, tvoria jedno spoločenstvo a sú si blížni, ak si dovolia prežívanie blízkosti a svoju ľudskosť povýšia nad všetko ostatné. "Hovoriť o rešpekte k ľuďom, ktorí sa ničím neprevinili, len sú odlišní, je pre mňa ako vysvetľovať, prečo je potrebné dýchať. Ale chápem, že nie všetci to vnímajú rovnako," povedala hlava štátu. Tých, ktorí podporujú nenávisť, bude podľa nej súdiť história. Niektorí však cítia iba ľudský strach, či obavu z niečoho cudzieho, niečoho, čo považujú za nesprávne a neprirodzené. O tom sa dá viesť dialóg, poukázala.

Polícia upozorňuje na dopravné obmedzenia

Polícia i bratislavský magistrát v tejto súvislosti avizujú dopravné obmedzenia. Na Jakubovom námestí sa zároveň o 15:00 hodine koná aj pochod Hrdí na rodinu. O zabezpečenie bezkonfliktného priebehu oboch podujatí sa má postarať zvýšený počet policajtov, a to aj v súčinnosti s príslušníkmi bratislavskej mestskej polície. V súvislosti s verejnými zhromaždeniami môže dôjsť k dopravným obmedzeniam vrátane dočasného vylúčenia niektorých zastávok MHD.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) potvrdil, že popoludní môže dôjsť k odklonom viacerých liniek. "Linky 1, 9, 31, 39, 42, 44, 47 a 80 budú v prípade odklonov premávať po upravených trasách," uvádza DPB. Upozorňuje že aktuálne informácie možno nájsť na jeho webe, aktualizovať ich bude dopravca aj na zastávkových tabuliach, takisto v rámci informačného systému vo vozidlách. "K dispozícii bude aj infocentrum na čísle 02/59505950 a prostredníctvom mailu info@dpb.sk," dodal hovorca DPB Martin Chlebovec.

50 diplomatických misií stojí pri LGBT+

Päťdesiat diplomatických misií a ďalšie subjekty stoja pri LGBT+ komunite. Tvorí neoddeliteľnú súčasť slovenskej spoločnosti, usiluje sa o dosiahnutie úplnej rovnoprávnosti a zápasí s netolerantnosťou. Každý má právo na rešpekt, dôstojnosť a rovnosť – bez ohľadu na to, ako sa identifikuje alebo koho miluje. Uviedli to v spoločnom vyhlásení k tohtoročnému Dúhovému Pridu, o ktorom informovalo Veľvyslanectvo USA na Slovensku.

"Minulý rok bol smutným mementom toho, ako jednoducho môžu nenávistné slová viesť k nenávistným skutkom. Keď sa terčom stane jedna skupina ľudí, všetci ľudia v zraniteľných situáciách sú v menšom bezpečí," skonštatovali diplomati. Zdôrazňujú, že keď sa postavia za práva všetkých, spoločnosť sa stane slobodnejšou, prosperujúcejšou a bezpečnejšou. Diplomati pripomínajú, že princípy Charty základných práv Európskej únie vyžadujú, aby všetky členské štáty zakotvili rovnaké zaobchádzanie so všetkými, vrátane LGBT+ ľuďmi.

Členské štáty a mimovládne organizácie združené v Koalícii za rovnaké práva na celom svete podporujú práva LGBT+ ľudí. "O týchto právach nemožno vyjednávať. Sú to ľudské práva. Sú nedeliteľné. Sú základný kameň našej slobodnej a demokratickej spoločnosti," skonštatovalo americké veľvyslanectvo.

LGBTI+ komunita neohrozuje tradičné hodnoty

Ľudskoprávna politika Slovenska je založená na princípe nediskriminácie a rovnakých právach pre všetkých bez rozdielu. Na sociálnej sieti to v súvislosti so sobotňajším zhromaždením na podporu LGBTI+ komunity Dúhový Pride uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Zároveň apeluje, aby spoločnosť zabránila pokusom vykresľovať LGBTI+ komunitu ako ohrozenie tradičných hodnôt.

"Tieto vyjadrenia nie sú ničím iným, ako nabádaním na obmedzovanie práv iných osôb a ich základných slobôd," zdôraznilo MZVEZ. Odkazuje zároveň na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv OSN pripomínajúc, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach - bez ohľadu na to, kým sú a ako sa sami identifikujú. "K tomuto univerzálnemu záväzku ochrany ľudských práv sa hlásime," zdôraznilo MZVEZ.

Politici v súvislosti s Dúhovým Pride spomínajú pomoc i rešpekt k iným názorom

Volanie o záchranu, rešpektovanie názorových rozdielov, ale aj postoj verejného ochranu práv spomínajú politici v reakcii na konanie zhromaždenia na zviditeľnenie a ochranu práv LGBTI+ komunity. Festival Dúhový Pride sa začal o 12.00 h na bratislavskom Námestí slobody.

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) mieni, že tohtoročný Dúhový Pride je volaním o záchranu. Liberáli sú presvedčení, že po tragédii na Zámockej ulici v Bratislave štát neurobil kroky k ochrane svojich LGBTI+ občanov. Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková verí, že zmenu prinesú septembrové voľby. "Chcem uveriť, že Slovensku nové zastúpenie v parlamente, ktoré presadí prinajmenšom štyri veci - životné partnerstvá párov rovnakého pohlavia, možnosť plnej ochrany dúhových rodín, celospoločenskú osvetu k prijatiu tejto menšiny a účinný postih nenávistných prejavov, ktoré ohrozujú zdravie a životy tejto skupiny," uviedla Kolíková.

Smer-SD podľa jeho predsedu Roberta Fica rešpektuje, že sú na Slovensku ľudia s rôznymi názormi. Želá si, aby akékoľvek zhromaždenia a protesty, ktoré sa konajú v súlade so zákonom, boli pokojné. "Zdôrazňujeme náš postoj dlhodobo, že Slovensko má iné problémy, ako sú dnes homosexuáli a sexuálne menšiny. Rešpektujeme, že sú tu, ale určite to nepatrí v našom rebríčku priorít na prvé miesto," povedal Fico.

Konrád Rigó z mimoparlamentného zoskupenia Modrí, Most-Híd si všíma postoj verejného ochrancu ľudských práv Róberta Dobrovodského, kritizuje ho za to, že Pride nepodporuje svojou účasťou tak, ako to urobili jeho predchodkyne Jana Dubovcová a Mária Patakyová. "Ombudsman sa má za práva menšín postaviť verejne. Po dvojnásobnej vražde na Zámockej ulici by mala byť osobná podpora účastníkov dnešného pochodu verejným ochrancom práv samozrejmosťou," uviedol bývalý štátny tajomník ministerstva kultúry.