Trapas Matovičovho poslanca ako hrom: Na sociálnej sieti písal o voľbách, vie vôbec, kedy sú?

BRATISLAVA - Tak na tento trapas bude poriadne dlho zabúdať. Známy poslanec Tomáš Šudík z Humenného, ktorý kandiduje za OĽaNO a priatelia, sa na sociálnej sieti nedokázal vyhnúť kritike. Všetko nastalo po jeho kritickom statuse na jeho oficiálnom účte, kde si podal finančnú skupinu a politické strany SaS a Hlas-SD, no zabudol si preveriť dátum, ktorý označil za "volebný". Vie vôbec Šudík, kedy sú voľby?

Šudík kandiduje zo 143. miesta, no napriek tomu nedával ľuďom zmysel jeho status o tom, kedy sú voľby. Šudík v statuse kritizoval Janu Bittó Cigánikovú zo SASKY v kontexte zdravotníctva, no pritom si neodpustil útok aj na Hlas či známu finančnú skupinu. Jeho výroky zakončil tým, že "30. novembra pôjde o veľa", čím mal zrejme na mysli voľby, no ich termín je už 30. septembra.

"Viete vy vôbec, kedy sú voľby?"; "Nemá tam byť náhodou september?" písalo sa v komentároch pod statusom, ktorý už medzičasom pochopiteľne zmizol zo Šudíkovho účtu. Jeho podobu však zachytila satirická stránka Prezident.

Na vine je môj asistent, vysvetľuje Šudík

Šudík neskôr pre TV JOJ reagoval, ako sa mu takýto trapas podaril. Vraj nebolo jeho zámerom miasť potenciálnych voličov, ale chybu spravil jeho poslanecký asistent. "Diktoval som mu príspevok s tým, že nech tam dá dátum volieb, a on sa pomýlil," reagoval Šudík a so smiechom zažartoval, že tento asistent k nemu vraj prišiel z Progresívneho Slovenska a nevie, či nešlo o zámer.

