VIDEO Prví dovolenkári sú doma z Rodosu: Z izieb si stihli vziať len mobily a pasy! Batožina im zhorela v hoteli

Prví dovolenkári sú doma z požiarom zasiahnutého Rodosu

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Na túto dovolenku by najradšej zabudli, no v pamätiach im ostane ešte dlho. Prví dovolenkári prileteli z Rodosu na bratislavské letisko v nedeľu krátko po pol deviatej večer. Druhé lietadlo pristálo v noci v Brne, odkiaľ dovolenkárom zabezpečili transfer do hlavného mesta cestovné kancelárie.