Lietadlo s evakuovanými turistami pristálo v Bratislave! Chvalabohu, sme doma, boli prvé slová

Aktualizované o 21:00

Krátko po pol deviatej večer pristálo prvé lietadlo s evakuovanými turistami z Rodosu. Mnohí z nich hovoria o najhoršej dovolenke, akú zažili. "Chvalabohu, že sme doma," povedal prvý z cestujúcich, ktorý vyšiel z príletovej haly.

Aktualizované 17:50

Klientov českých cestovných kancelárií, ktorí uviazli v požiarom postihnutých oblastiach na juhu gréckeho ostrova Rodos, dopravia späť do Česka repatriačným letom spoločnosti Smartwings. Ako v nedeľu informoval spravodajský web Novinky.cz, lietadlo odštartuje v noci na pondelok z Prahy. Česko je podľa premiéra Petra Fialu pripravené vyslať po dovolenkárov na Rodose i vládne lietadlo. Podľa rezortu českej diplomacie zatiaľ vyslanie vládneho špeciálu nie je potrebné. Ďalšie desiatky klientov by mali v pondelok z Rodosu odletieť normálnym, naplánovaným, letom, pretože sa im končí zájazd.

Situaci na ostrově Rhodos pozorně sledujeme. Řeckým kolegům jsou naši @hasici_cr připraveni poskytnout pomoc, pokud ji budou potřebovat, zítra tam odlétají dva styční důstojníci, aby spolupráci koordinovali. @mzvcr a @JanLipavsky dělají vše pro to, aby pomohli českým turistům,… — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) July 23, 2023

Na Rodose je ďalej niekoľko tisíc českých turistov. Klienti českých cestovných kancelárií nachádzajúci sa v oblasti mesta Lindos na juhovýchode ostrova by sa po evakuácii mali začať postupne vracať do svojich hotelov, pretože požiar sa presunul viac na juh a oblasť, kde dovolenkujú, je už bezpečná, uviedol na svojom twitterovom účte hovorca CK Fischer Jan Bezděk.

Ľuďom, ktorí majú na juh Rodosu odletieť v nadchádzajúcich dňoch, cestovné kancelárie Fischer aj Exim Tours ponúkli bezplatné storno alebo zmenu na iný zájazd. Rovnaký krok urobili aj CK Čedok a CK Blue Style, dodali Novinky.cz. Spoločnosť Smartwings v nedeľu vypraví aj evakuačný let z

Toto lietadlo odletí o 18.55 h miestneho času z medzinárodného letiska Rodos. Podľa cestovnej kancelárie Satur bude tento repatriačný let prednostne určený pre rodiny s deťmi. Druhý let z Rodosu je naplánovaný zhruba na pondelok o 02.00 h. Toto lietadlo pristane v Brne, odkiaľ Satur klientom zaistí prepravu autobusom do Bratislavy.

Aktualizované 15:11

Situácia v súvislosti s požiarom na gréckom ostrove Rodos si zatiaľ nevyžaduje vyslanie vládneho špeciálu. Informovala o tom hovorkyňa ministerstva vnútra Zuzana Eliášová. Predseda vlády a poverený minister vnútra Ľudovít Ódor je v intenzívnom kontakte s rezortom diplomacie. "Situáciu pozorne sledujú a koordinujú s cestovnými kanceláriami. Ak si to situácia vyžiada, sme pripravení okamžite vyslať na Rodos vládny špeciál," priblížila Eliášová.

Na gréckom ostrove Rodos bojujú s lesným požiarom, ktorý sa z centrálnej časti ostrova rozšíril aj k dovolenkovým letoviskám. Grécke záchranné zložky evakuovali z požiarom zasiahnutých oblastí ostrova aj občanov SR. Pri evakuácii dovolenkových rezortov pomáhali aj slovenskí hasiči, ktorí v rámci medzinárodnej pomoci pri hasení rozsiahlych požiarov v Grécku pôsobia práve na Rodose. Situáciu rieši aj Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr.

Aktualizované 14:14

Nemecká cestovná kancelária TUI v nedeľu oznámila, že dočasne pozastavuje všetky osobné lety smerujúce na grécky ostrov Rodos, ktorý už niekoľko dní sužujú ničivé lesné požiare. TASR správu prevzala z agentúry AFP. "(Na Rodos) nebudú do utorka lietať žiadni noví turisti" cestovnej kancelárie TUI, povedala hovorkyňa spoločnosti Linda Jonczyková. Dodala, že lietadlá bez pasažierov odletia na ostrov na pomoc s evakuáciou tisícok zasiahnutých turistov.

"Spoločnosť TUI má na ostrove v súčasnosti zhruba 40.000 turistov, z ktorých 7800 je zasiahnutých požiarmi a museli byť evakuovaní," uviedla. Britská nízkonákladová letecká spoločnosť Jet2 taktiež oznámila, že ruší "všetky lety, ktoré majú na Rodos odletieť" v nedeľu. Vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti dodala, že na Rodos vyšle päť lietadiel bez pasažierov na palube, aby mohla do Británie podľa plánu dopraviť cestujúcich.

Ďalší britský nízkonákladový doprava Easyjet uviedol, že jeho lety pokračujú v bežnom režime, no situáciu na Rodose pozorne monitoruje. Grécke úrady v nedeľu oznámili, že z požiarmi zasiahnutých oblastí na Rodose evakuovali už približne 19.000 ľudí. Plamene sa tam nekontrolovateľne šíria už šesť dní. Evakuácia sa týkala najmä prímorského letoviska Kiotari na juhovýchode ostrova. Evakuované osoby vrátane turistov úrady dočasne ubytovali v iných hoteloch, telocvičniach či v konferenčnom centre.

Aktualizovované 13:13

V súvislosti so situáciou na ostrove Rodos aktuálne zasadá krízový štáb Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA). "Spolu s našimi členmi a cestovnými kanceláriami, ktoré majú na Rodose klientov, rokujeme o operatívnom riešení situácie a možnosti repatriovať evakuovaných dovolenkárov do vlasti," uviedol prezident SACKA Roman Berkes.

"Snažíme sa skontaktovať s každým jedným klientom," potvrdil ďalej Berkes. Pre tých, ktorí sa už nemôžu vrátiť do hotelov, hľadajú možnosti návratu na Slovensko. "Tých možností je viac, napríklad aj prostredníctvom charterových letov, zvažujeme však aj možnosť využitia vládneho špeciálu," informoval prezident SACKA. Pomoc ponúka aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Prezidentská kancelária je kvôli vzniknutej situácii v kontakte s ministerstvom zahraničných vecí a slovenským veľvyslanectvom v Grécku," informoval riaditeľ odboru komunikácie KP SR Jozef Matej.

V hre je aj vládny špeciál

O situáciu sa zaujíma aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár, ktorý v tejto veci kontaktoval ministra zahraničných vecí Miroslava Wlachovského. "Vysvetlil mi, že problém nie je vyslať vládny špeciál, problém je v tejto chvíli prepraviť evakuovaných dovolenkárov z požiarom zasiahnutých oblastí na letisko," uviedol Kollár na sociálnej sieti.

Uistil, že je pripravený sa vo veci aktívne osobne angažovať. Slovenské veľvyslanectvo v Grécku na sociálnej sieti informovalo, že slovenskí občania v Grécku môžu v prípade núdze volať na dve telefónne čísla, ktoré sprístupnilo krízového riadenia gréckeho ministerstva zahraničných vecí, +30 210 368 1259 a +30 210 368 1350. "V prípade nebezpečenstva môžu volať priamo na grécku civilnú ochranu 112," uviedlo veľvyslanectvo.

Prioritne sa vracajú rodiny s deťmi

Slovenská cestovná kancelária SATUR poslala stanovisko, v ktorom uviedla, že ich tím delegátov a animátorov sa aktuálne stará o slovenských dovolenkárov na Rodose.

"Aktuálne požiare v južnej časti ostrova Rodos sa dotkli našej operatívy. Ak cestujete s nami na Rodos, prosím buďte k dispozícii cez váš mobilný kontakt. Klienti, ktorí cestujú do postihnutej oblasti ostrova zajtra 24.7. budú nami kontaktovaní ohľadom ich rezervácie počas dnešného dňa. Ak sa nachádzate na Rodose v zasiahnutej oblasti, prosím nasledujte informácie od miestnych bezpečnostných zložiek a od nášho tímu na Rodose, sme s nimi v intenzívnom kontakte. Ohľadne vášho návratu na Slovensko vás budeme informovať v priebehu dnešného dňa," uviedli zo Saturu.

"Naše call centrum aktuálne obvoláva všetkých klientov s informáciou o repatriačných letoch na Slovensko. Prvý let odletí o 18.55 z Rodosu, prioritne budeme vracať rodiny s malými deťmi. Predpokladaný prílet prvého mimoriadneho letu z Rodosu do Bratislavy je dnes 23.7. okolo 21 hod. Druhý let je plánovaný na 24.7. o 1.45, prílet bude do Brna a predpokladaný prílet bude dňa 24.7. okolo 03:30 hod ráno. Autobusový transfer z Brna do Bratislavy bude pre všetkých klientov zabezpečený našou spoločnosťou," dodali.

Pomáhajú aj slovenskí hasiči

Na gréckom ostrove Rodos bojujú s lesným požiarom, ktorý sa z centrálnej časti ostrova rozšíril aj k dovolenkovým letoviskám. Grécke záchranné zložky evakuovali z požiarom zasiahnutých oblastí ostrova aj občanov SR. Pri evakuácii dovolenkových rezortov pomáhali aj slovenskí hasiči, ktorí v rámci medzinárodnej pomoci pri hasení rozsiahlych požiarov v Grécku pôsobia práve na ostrove Rodos.

"Slovenskí hasiči sú v nedeľu nasadení v centrálnej časti ostrova, pri obci Aláerma. Na Rodose pretrvávajú vysoké teploty a fúka silný nárazový vietor," informovala Bianka Královičová z oddelenia komunikácie Prezídia hasičského a záchranného zboru. Situáciu pozorne monitoruje aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Vysoké riziko požiarov naďalej platí nielen na ostrove Rodos, ale aj pre strednú časť Grécka a západ i severovýchod Peloponézskeho polostrova. Výstrahy platia aj pre okolie Atén a ostrov Evia.