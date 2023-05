Rodičia sú z nového príspevku zmätení: Namiesto jasnej pomoci prišlo tisíc otázok! Pozrite sa, či naň máte nárok aj vy

BRATISLAVA – Len pred pár dňami zajasali zástupy rodičov. Parlament totiž odklepol zákon, podľa ktorého budú mať rodičia nárok na rodičovský príspevok aj na deti vo veku od 3 do 5 rokov, ktoré neboli prijaté do škôlky. Zmena však priniesla aj mnohé otázky zo strany rodičov, ktorí majú v nových pravidlách často zmätok.

Zákon hovorí, že podmienkou na priznanie rodičovského príspevku na dieťa vo veku 3-5 rokov je rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do obecnej či mestskej škôlky podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa. Rodičia, ktorí majú trvalý pobyt v Snine, no reálne žijú v Nitre sa preto obrátili na odborníka na sociálnu politiku Jozefa Mihál s otázkou, či majú nárok na príspevok po tom, ako v Nitre požiadali o prijatie do mestskej škôlky, no nebolo im vyhovené. „Nárok nemáte. Viete sa síce preukázať rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do štátnej MŠ, ale ide o škôlku v Nitre, pričom vy máte trvalý pobyt v Snine. Na rodičovský príspevok by ste mali nárok vtedy, keby ste sa vedeli preukázať rozhodnutím o neprijatí dieťaťa do štátnej škôlky v Snine, v mieste, kde máte trvalý pobyt,“ odpovedá.

Otázok je však viac. „Trvalý pobyt máme v Žiline. Mesto Žilina je zriaďovateľom približne 20 materských škôl. Na priznanie rodičovského príspevku na naše 4 ročné dieťa musíme mať potvrdenie o neprijatí zo všetkých 20 MŠ v našom meste?,“ pýta sa ďalší rodič. V tomto prípade by im malo podľa Mihála stačiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa z ich príslušnej spádovej škôlky a úrad práce by im mal na základe toho priznať rodičovský príspevok.

Otázky mali aj rodičov s dvomi deťmi. „Mladšie je vo veku 2 roky, a na toto dieťa už poberám rodičovský príspevok. Staršie je vo veku 4 roky a v školskom roku 2022/23 nebolo prijaté do našej obecnej škôlky, na čo mám ´rozhodnutie´. Dostanem aj na staršie dieťa rodičovský príspevok? Inými slovami, budem poberať dva rodičovské príspevky súčasne?,“ pýta s rodič. Odpoveďou je však v tomto prípade NIE. Podľa zákona môže totiž rodina poberať len jeden rodičovský príspevok a to aj vtedy, ak spĺňa podmienky na jeho poberanie na viacero detí.

Príspevok môžete poberať, aj keď pracujete

Mihál zároveň upozorňuje aj na to, že je možné súčasne poberať rodičovský príspevok a pracovať. „Podľa zákona o rodičovskom príspevku nie je na prekážku, ak poberateľ rodičovského príspevku súčasne pracuje, má príjem zo zamestnania, z pracovného pomeru, na dohodu, podniká, má živnosť a podobne,“ vysvetlil.

V prípade, že je rodič s trojročným dieťaťom na úrade práce a poberá dávku v nezamestnanosti, na rodičovský príspevok nárok má. Má to však veľký háčik. Ak bude poberať rodičovský príspevok, nemôže v tom istom čase poberať aj dávku v nezamestnanosti. Mihál preto odporúča, aby o rodičovský príspevok požiadal druhý rodič.

Dôležité je tiež uvedomiť si, že pokiaľ rodič o prijatie do škôlky nežiadal, príspevok automaticky nedostane. „Podmienkou je, aby ste na úrade práce predložili rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do obecnej MŠ, ktoré nesmie byť staršie ako 12 mesiacov,“ upozornil Mihál. Pripomenul tiež, že žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. mája do 31. mája.

Nárok na príspevok majú aj deti, ktoré neboli prijaté do mestskej škôlky, no obaja rodičia pracujú a rozhodnú sa dať dieťa do súkromnej škôlky. „Podľa navrhovateľov zákona je vo vašej situácií účelom rodičovského príspevku mať prostriedky na úhradu miesta v súkromnej škôlke,“ radí.

Obrátila sa na neho aj mamička, ktorá má trojročné dieťa a v máji chce požiadať o jeho prijatie do štátnej škôlky od budúceho školského roka. „Viem, že nebude pre nedostatok miesta prijaté a viem, že tým pádom od septembra 2023 do augusta 2024 mám nárok na rodičovský príspevok. Momentálne pracujem v zamestnaní, od 1. septembra 2023 by som však rada zostala doma na ´predĺženej´ rodičovskej dovolenke. Musí mi ju zamestnávateľ poskytnúť?,“ pýta sa žena. „Podľa § 166 ods. 2 Zákonníka práce musí zamestnávateľ poskytnúť rodičovskú dovolenku rodičovi s dieťaťom do 3 rokov veku dieťaťa. Vy síce budete mať od septembra 2023 vyplácaný rodičovský príspevok z dôvodu, že vaše dieťa nebude prijaté do štátnej MŠ ale to neznamená, že vám zamestnávateľ musí umožniť zostať doma na rodičovskej dovolenke. Takže, bude na rozhodnutí zamestnávateľa, či vám umožní "predĺženú" rodičovskú dovolenku, nie je to jeho povinnosť,“ vysvetlil jej Mihál.