Koniec školského roka spôsobil prievan v peňaženkách: TÍTO rodičia môžu na prídavky aj bonus zabudnúť!

Dokedy má rodič po skončení štúdia svojho dieťaťa na základnej škole, strednej škole alebo na vysokej škole nárok na daňový bonus či prídavok na dieťa? A ako je to s platením zdravotného poistenia? Na všetky alternatívy, ktoré sa týkajú zmien, ktoré nasledujú po ukončení rôznych stupňov štúdia sa zameral Jozef Mihál a vysvetlil ich na portáli Relia.

V prvom rade hovorí o prípade, keď dieťa práve skončilo základnú školu. Tu treba mať na zreteli, že daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberajú do skončenia povinnej školskej dochádzky. Tá je na Slovensku desaťročná a trvá maximálne do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rokov. Súčasťou školského roka sú aj dvojmesačné letné prázdniny, aj počas nich tak má rodič nárok ako na daňový bonus, tak aj na prídavky. Do skončenia povinnej školskej dochádzky platí štát za dieťa aj zdravotné poistenie.

Ak máte doma úspešného maturanta, ktorý študoval v dennej forme, tak bonus si na neho môžete uplatňovať minimálne do konca augusta. Minimálne za august na neho dostanete aj prídavky na deti a zdravotné poistenie hradí štát. V prípade, že žiak v riadnom termíne nezmaturoval a čaká ho náhradný termín v septembri či dokonca februári, prídavky, daňový bonus či štátom platené poistenie končia v auguste.

V situácii, keď bol úspešný maturant prijatý na dennú formu štúdia na vysokej škole, pričom zápas má najneskôr 31. októbra, sa nemení nič – aj naďalej dostávate rodinné prídavky, môžete si uplatňovať daňový bonus a za žiaka platí poistenie štát. Ak má však žiak zápis na vysokú školu až v novembri či dokonca v decembri, tak na daňový bonus a prídavok na dieťa má rodič poslednýkrát nárok za august. Znova si ich potom môže uplatniť až za mesiac, v ktorom zápis prebehne. Zdravotné poistenie platí však štát celý čas.

Ak ide úspešný maturant študovať externe a zápis má najneskôr do konca decembra, tak na bonus aj prídavok rodič nárok naposledy za august. Štát však aj naďalej platí za študenta zdravotné poistenie.

Ak študent absolvoval denné štúdiu na prvom stupni a „po bakalárovi“ už viac na vysokej škole študovať nechce, tak daňový bonus a prídavok na dieťa poberá poslednýkrát za mesiac, v ktorom ukončil štúdium, inak povedaná, kedy urobil poslednú štátnicu. Do tohto dňa platí štát aj zdravotné poistenie. Potom už však nie.

V prípade, že pokračuje aj na druhý stupeň, pričom má zápis najneskôr 31. októbra, tak daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberajú aj naďalej a zdravotné postenie hradí štát. Ak má zápis až v priebehu novembra či decembra, tak bonus a prídavky sa naposledy vzťahujú na august. Znova nabehnú potom až v mesiaci, v ktorom sa uskutoční zápis. Zdravotné poistenie však platí celý čas štát.

Ak študent úspešne ukončí aj druhý stupeň štúdia a pokračuje na tretí, čiže ho čaká doktorandské štúdium, tak daňový bonus a prídavok na dieťa sa poberá poslednýkrát za mesiac, v ktorom ukončil štúdium na 2. stupni, teda kedy urobil poslednú štátnicu. Zdravotné poistenie však platí aj naďalej štát.