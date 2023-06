Ďalšia diera v zákone: Rodičia mali dostať príspevok, jedna celá skupina však zasa obíde naprázdno

BRATISLAVA – Kde sa stala chyba tentokrát? Poslanci chceli pomôcť rodičom, ktorí sa ocitnú v ošemetnej situácii – ich dieťa má síce vek, kedy by mohlo škôlku navštevovať, no kvôli kapacite ho neprijmú. Pripravili pre nich preto špeciálny príspevok, ktorý im mal finančne pomôcť. Dobre mienený nápad má však zádrhel.

Novinka, ktorú poslanci schválili na májovej schôdzi, hovorí o tom, že rodič má nárok na rodičovský príspevok aj na dieťa vo veku 3 až 5 rokov, ak nebolo prijaté do škôlky. Takéto zmeny určite ocenili viacerí rodičia, najmä tí pracujúci, ktorí musia pre dieťa po odmietnutí štátnou škôlkou hľadať alternatívu buď v podobe súkromnej materskej školy, alebo opatrovateľky na stráženie. V oboch prípadoch ide totiž o nie práve najlacnejšie riešenia.

Aj táto legislatíva má však háčik. Odborník na sociálnu politiku a najnovšia posila strany Demokrati Jozef Mihál totiž upozornil, že tento predĺžený rodičovský príspevok na deti, ktorým zle vychádzajú roky, niektorí rodičia nedostanú. Podľa usmernenia rezortu práce má naň totiž rodič nárok najskôr od 1. septembra školského roka, ktorý nasleduje po školskom roku, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 3 roky. To však znamená, že rodičia všetkých detí, ktorým „zle padajú roky“ môžu na peniaze zabudnúť.

Mihál uviedol príklad pani Ireny, ktorej dieťa dovŕšilo 3 roky v októbri 2022. Požiadala o prijatie dieťaťa do spádovej mestskej škôlky, dieťa neprijali, o čom má rozhodnutie z júna 2022. „Pani Irena nemá nárok na ´predĺžený´ rodičovský príspevok za mesiace máj, jún, júl, august 2023, pretože dieťa dovŕšilo vek 3 roky po 31. auguste 2022,“ ozrejmil. „Ak pani Irena podá žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2023/24 a dieťa nebude prijaté, bude si môcť uplatniť nárok na predĺžený rodičovský príspevok od septembra 2023,“ dodal.

Druhá žena, Tereza, má zasa dieťa, ktoré dovŕši vek 3 roky v decembri 2023. Požiadala preto o prijatie dieťaťa do spádovej mestskej škôlky na školský rok 2023/24, dieťa však neprijali, o čom má rozhodnutie z júna 2023. V tomto prípade má nárok na "riadny" rodičovský príspevok až do decembra 2023, teda do mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 3 roky. Od januára 2024 však nebude mať nárok na predĺžený rodičovský príspevok za mesiace január - august 2024, pretože dieťa dovŕši vek 3 roky po 31. auguste 2023. „Ak pani Tereza podá žiadosť o prijatie dieťaťa na školský rok 2024/25 a dieťa nebude prijaté, bude si môcť uplatniť nárok na ´predĺžený´ rodičovský príspevok od septembra 2024,“ dodal Mihál.

Ten si neodpustil poznámku, že tento lapsus zapríčinila nedôsledná príprava poslaneckého návrhu zákona bez riadneho pripomienkového konania. „Nepochybne v blízkej budúcnosti musí dôjsť k náprave,“ dodal.

Zákon do parlamentu predložili poslanci strany Hlas-SD Petra Pellegriniho. Nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti o rodičovský príspevok na príslušnom úrade práce podľa trvalého pobytu. K nároku na rodičovský príspevok je tiež potrebné predložiť rozhodnutie o neprijatí dieťaťa do spádovej materskej školy podľa trvalého pobytu dieťaťa a rozhodnutie nesmie byť staršie ako 12 mesiacov.

Platnosť je na školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta školského roka. Zaniká prijatím dieťaťa do inej materskej školy alebo nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie. "Rodič má povinnosť oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do ôsmich dní, že jeho dieťa bolo prijaté do materskej školy zriadenej územnou samosprávou," upozornilo ministerstvo. Popri rodičovskom príspevku nie je možné poberať materské dávky, rodičovský príspevok na mladšie dieťa, príspevok na starostlivosť a dávku v nezamestnanosti.

"Vo všeobecnosti sa na predprimárne vzdelávanie v zmysle školského zákona prijímajú deti od troch rokov veku. Len vo výnimočných prípadoch môže byť prijaté aj dieťa od dvoch rokov veku. Starostlivosť o deti do troch rokov je zabezpečovaná prostredníctvom doteraz vyplácaného rodičovského príspevku. Je slobodnou voľbou rodiča, či bude starostlivosť o dieťa zabezpečovať osobne alebo prostredníctvom zariadenia," tvrdí rezort.