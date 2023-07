ZVRAT v počasí! Horúce peklo vystriedajú silné búrky: Prinesú na pocit veľmi nepríjemný vzduch, varujú meteorológovia

BRATISLAVA - Mimoriadne horúce počasie, ktoré vyvrcholí v pondelok, ukončí vlna intenzívnych búrok. Zasiahnuť by mali celé územie Slovenska, na niektorých miestach budú sprevádzané aj prívaovými zrážkami. Meteorológovia upozorňujú, že búrky prinesú na pocit veľmi nepríjemný vzduch. Ak milujete horúčavy, užite si ich dosýta dnes a v pondelok dopoludnia.

archívne video

Sobota bola najteplejšia na krajnom Záhorí a v oblasti Senca. Ortuť teplomera sa na viacerých miestach vyšplhala až na +34 °C. Dnes to môže byť ešte viac a meteorológovia upozorňujú, že teploty pravdepodobne prekročia hranicu +35 °C. V pondelok by malo byť na našom území najteplejšie, no teplo sa neudrží dlho, informuje imeteo.sk. Popoludní sa objavia búrky, ktoré môžu priniesť prívalové zrážky, krúpy a silný nárazový vietor. Nie je vylúčené, že prvé prehánky a búrky sa objavia už dnes podvečer. Rátať s nimi treba hlavne v Žilinskom kraji.

Vzduch bude na pocit nepríjemný

Studený front, ktorý sa bíži nad Slovensko, prinesie výraznú vlhkosť, s čím je spojené dusno, na niektorých miestach naozaj silné. To vytvorí vhodné podmienky pre vznik búrok.

Galéria fotiek () Zdroj: SHMÚ

V pondelok bude spočiatku slnečno a mimoriadne horúco, na juhu sa teploty vyšplhajú až do +37 °C. Popoludní sa to však na mnohých miestach zmení a od severozápadu postúpia k nám búrky. Najviac by ich malo byť na severozápade a v severnej polovici Slovenska. Bude ich sprevádzať nárazový vietor a prívalové zrážky. Vzduch sa o niekoľko stupňov schladí, teploty sa budú pohybovať tesne okolo +30 °C.