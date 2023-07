V stredu bude veľmi teplo: Očakávané sú aj búrky, vo štvrtok sa začne ochladenie

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Na Slovensko má prísť od západu dávka veľmi teplého vzduchu. Najteplejšie bude v stredu (12. 7.), teploty sa môžu na juhozápade vyšplhať na 34 až 35 stupňov Celzia. V stredu večer i vo štvrtok (13. 7.) môžu prísť aj búrky. So zvyšujúcou sa vlhkosťou bude dusno, a to najmä vo štvrtok. Na sociálnej sieti na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).