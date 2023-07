Návšteva roka mala prípravu, o akej ste ani nesnívali: Zelenského u nás chránila doslova policajná armáda

Galéria fotiek (7) Zelenského ochraňovalo viac ako 400 policajtov.

Zdroj: Tlačový odbor MV SR/Vladimír Benko

BRATISLAVA - Bola to mimoriadne tajená a napriek tomu ostro sledovaná návšteva, no rozhodne sa nezaobišla bez mimoriadnych bezpečnostných opatrení. Áno, hovoríme o minulotýždňovej návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý už mesiace vedie obranu voči Rusku, ktoré Ukrajinu napadlo. Jeho návšteva sa prezradila až na poslednú chvíľu, no priam nikto netuší, aké bezpečnostné pozadie mala a koľko policajtov dohliadalo na to, aby bolo všetko zabezpečené. Rozhodne ich nebolo málo.