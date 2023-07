Maroš Žilinka dal preveriť zastavenie stíhania v kauze vyhrážok starostovi Ladomirovej

"Vo veci vyhrážok bývalému starostovi obce Ladomirová dnes generálny prokurátor SR Maroš Žilinka uložil krajskému prokurátorovi v Prešove, aby preskúmal zákonnosť a opodstatnenosť uznesenia vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru Svidník o zastavení trestného stíhania pre prečiny nebezpečného vyhrážania a ohovárania," priblížila hovorkyňa. Dodala, že Žilinka rovnako nariadil aj preverenie postupu dozorujúceho prokurátora Okresnej prokuratúry Svidník.

Vyhrážky mali súvisieť s údajným nelegálnym zásahom do cintorína z prvej svetovej vojny, ktorý tiež preveruje polícia. Ruská ambasáda vlani v septembri uviedla, že vtedajší starosta Ladomirovej dal cintorín bagrom zrovnať so zemou. Starosta reagoval, že to nie je pravda a hroby zostali naďalej na svojich miestach.