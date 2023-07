Z cintorína v obci Heřmánkovice zmizli desiatky nemeckých hrobov

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj )

"To neboli hroby, to boli neúctivé zvyšky hrobov; neúctivé aj k tým, ktorí tam ležia pod tým," vysvetľuje dôvod likvidácie nemeckých hrobov nezávislá starostka Heřmánkovíc Jana Králová. Obec sa podľa nej o cintorín stará a cieľom vraj bolo priestor zveľadiť. Zvyšky hrobov sa objavili v neďalekej obci Božanov, a to vrátane náhrobkov s menami a ďalšími údajmi o zosnulých.

Mnoho hrobov malo byť stále v dobrom stave

Tie sa tam podľa Královej dostali omylom. "My sme odstraňovali iba tie hroby, kde nebol žiadny dátum narodenia, a to, že tam niekde nejaký dátum narodenia je, to ma prekvapuje," tvrdí starostka. O tejto verzii príbehu však pochybuje Jiří Chotěborský zo stavebného úradu v neďalekom Broumove. Podľa neho bolo mnoho hrobov sudetských Nemcov stále v dobrom stave, a dokladá to viacerými fotografiami.

"Ešte som nezažil, aby takto došlo k cielenej likvidácii nemeckých hrobov," hovorí Chotěborský, ktorý neverí ani tvrdeniu starostky obce, že náhrobné kamene boli z cintorína odvezené omylom. "Som sklamaný z prístupu obce, zo straty histórie tohto miesta," povedal Chotěborský. Heřmánkovice pritom vlani získali ocenenie v súťaži Obec roku, konkrétne zlatú tehlu za obnovu či rekonštrukciu pamiatkovo chránených objektov a pamiatok miestneho významu, podotýka Český rozhlas.