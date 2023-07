Koľko Slovákov žije v zahraničí: GRAF odpovie na vaše otázky, toto je veľká potupa pre Rusko!

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Gettyimages.com

WASHINGTON/MOSKVA/BRATISLAVA - Zaujímalo vás, koľko z rodených Slovákov žije v zahraničí? Túto otázku v týchto dňoch zodpovedalo ministerstvo zahraničných vecí, ktoré uverejnilo mimoriadne podrobný rebríček našich rodákov v zahraničí. Poradie krajín vás prekvapí, no ešte viac vás prekvapí aktuálna zaľudnenosť Slovákmi v Rusku. Nie je to totiž nič, na čo by mohla byť táto krajina hrdá.