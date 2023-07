Bizarný prípad Slováka: Putinovi venoval pieseň a ušiel do Ruska na nafukovačke! Vo vysnívanej krajine ho hodili za mreže

KOŠICE/MOSKVA – Utiekol do vysnívanej krajiny, tam ho čakala studená sprcha. Súd v ruskom meste Kingisepp začal 4. júla tohto roku pojednávať v trestnej veci 46-ročného slovenského občana Jána Mazáka. V Rusku je obvinený z nelegálneho prekročenia hraníc. Paradoxom je, že do Ruska ušiel pre svoj nesúhlas s politikou krajín Európskej únie.

Košičana mala podľa ruských médií zadržať tamojšia pohraničná zložka ruskej polície FSB. Upozornil na to portál Aktuality.sk Do Ruska mal 46-ročný muž podľa vlastných slov utiecť pre odpor k vládnucemu režimu v EÚ, zdražovaniu a neúmernej propagande LGBTI komunity západných krajín. Paradoxne však v Rusku nenašiel útočisko, ale čakal ho tam pobyt za mrežami.

Ruskí pohraničníci mali Slováka chytiť, keď v neoprénovom odeve preplával do ruskej Leningradskej oblasti z Estónska. Následne ho začali stíhať za nelegálne prekročenie hraníc. Rieku Narva vraj preplával s detským plávacím kolesom, na ktorom mal ruksak a igelitku s vecami ako tenisky, hotovosť vo výške 300 eur či hudobné skladby, ktoré sám zložil. Je totiž skladateľ vážnej hudby a jednu zo skladieb venoval aj ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Jej názov je "Vodcovi veľkého ruského ľudu – Vladimírovi".

Na Slovensku ho vraj spoločnosť odsudzovala za jeho proruské názory. V prípade, že by dostal v Rusku politický azyl, chce do krajiny presťahovať aj svoju matku. Tá je zatiaľ na Slovensku. Slovák mal tiež tvrdiť, že pripravovať sa na „akciu“ začal už minulý rok štúdiom jazyka. Zbieral tiež informácie o možnostiach vstupu. Víza však vraj dostať nemohol. „Na Slovensku nie je veľvyslanectvo a v Európskej únii sa Rusko považuje za vyvrheľskú krajinu,“ mal tvrdiť. „Nikdy som nebol v Rusku, ale chcel som sa k vám presťahovať už v roku 2015," povedal ruským novinárom Mazák prostredníctvom svojho právnika. Rozhodol sa preto už pre spomínaný plán. Cez most ísť nechcel, aby Estónci jeho údaje neodovzdali slovenským úradom a neoznačili ho za emigranta.

Mazáka chytili ešte 1. mája. Podľa ruských médií mal súd s ním začať 4. júla. Hrozí mu trest odňatia slobody na 6 rokov. „Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prípade vie a sleduje ho. Zastupiteľské úrady v zahraničí zabezpečujú právnu ochranu občanov Slovenskej republiky v zmysle platných medzinárodných zmlúv a postupov a to v prípade, že občan o takú ochranu požiada. Spomínaný občan ani jeho rodinní príslušníci zatiaľ nekontaktovali rezort diplomacie ani zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v Ruskej federácii a nežiadali o pomoc," uviedol pre portál rezort diplomacie.

Dnes sa však na Jánovom účte na sociálnej sieti Facebook objavil nasledovný status: „Po návrate DOMOV zverejním svoj Denník z ruskej väznice: neľudské väzenské podmienky, ignorovanie primárnych ľudských práv, prehnité ruské súdnictvo, detailný popis ich "gulagov" a zaobchádzania s väzňami a zvrátenosť ich ´právneho´ systému. Po tom, čo som tam zažil, si nechcem ani predstaviť, čo robia s ukrajinskými zajatcami... Nuž, niet nad osobnú skúsenosť. A všetkým utŕhačom, cynikom a posmechárom odkazujem toto: Stále sa máte od Rusov ešte veľa čo učiť!“ Či tieto slová písal skutočne on a či sú myslené vážne, alebo ironicky, jasné nie je.