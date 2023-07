OSN požiadala Putina, aby predĺžil obilninovú dohodu výmenou za vstup do SWIFT-u

Galéria fotiek (1) Ruský prezident Vladimir Putin

Zdroj: SITA/AP/Sputnik/Kremlin Pool Photo/Mikhail Klimentyev

NEW YORK - Generálny tajomník OSN António Guterres navrhol ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, aby predĺžil dohodu umožňujúcu bezpečný vývoz obilnín z Ukrajiny cez Čierne more do sveta, a to výmenou za opätovné pripojenie pobočky ruskej poľnohospodárskej banky Rosseľchozbank do medzinárodného platobného systému SWIFT. Dobre informované zdroje to uviedli pre tlačovú agentúru Reuters, ktorá správu priniesla v stredu.