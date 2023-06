Meteorológovia varujú! Na celom Slovensku sa môžu vyskytnúť búrky

BRATISLAVA - Na celom území Slovenska sa môžu v stredu popoludní vyskytnúť búrky. Na západe treba zároveň počítať s vysokými teplotami. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

V jednotlivých okresoch je však podľa meteorológov malá pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami. "Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity a ohrozené zdravie," pripomína SHMÚ.

Archívne video: Búrky dnes zaplavovali obec Beluj pri Banskej Štiavnici a Sebechleby pri Krupine

Výstrahy platia predbežne od 12.00 do 22.00 h. Počas stredy však môže byť zároveň horúco, a to najmä v celom Bratislavskom a Trnavskom kraji, väčšine Nitrianskeho a niektorých okresoch Banskobystrického kraja. V týchto lokalitách sa ojedinele očakáva dosahovanie maximálnej teploty vzduchu 33 stupňov Celzia. Výstrahy platia predbežne od 14.00 do 18.00 h.