Šokujúce varovanie! Slovensko zasiahnu silné búrky: Varovné slová odborníkov, hrozia aj tornáda?

BRATISLAVA - Slováci do nového týždňa vhupli naozaj prudko, a to vďaka počasiu. Prvýkrát tento rok vystúpili teploty nad 30 stupňov Celzia a čoraz viac pripomínajú pravé leto. Kým niektorí by ocenili ochladenie, iní sa vysokým teplotám tešia. Meteorológovia a odborníci však dvíhajú varovný prst. Podľa ich slov sa na nás valí hotová apokalypsa.

Sparno, vysoké teploty, takmer žiadna oblačnosť. Aj to je realita posledných dní na Slovensku. Po výdatných dažďoch prišlo na Slovensko pravé letné počasie, ktoré mnohých láka k vode. Podľa posledných predpovedí by sa vysoké teploty na Slovensku mali udržať do piatku, následne by sa malo ochladiť zhruba na 25 stupňov Celzia.

Archívne VIDEO Centrum hlavného mesta bolo uprostred jedného z najteplejších dní takmer vyprázdnené

Archívne VIDEO Takto to dnes vyzeralo pri jazde autom zaplavenými ulicami Bratislavy

Podľa meteorológov sa bude vo štvrtok nad Nemeckom a Poľskom vlniť studený front a pred ním k nám od juhozápadu zosilnie prílev veľmi teplého a vlhkého vzduchu. Inými slovami - na Slovensku bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, pričom miestami sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. Napriek tomu bude mimoriadne teplo a dusno

až silno dusno. Najvyššia denná teplota totiž vystúpi na 27 až 32, na západe a na juhu Banskobystrického kraja do 35 stupňov Celzia. Meteorológovia z toho dôvodu vydali aj výstrahy druhého stupňa pred vysokými teplotami pre západné Slovensko.

Galéria fotiek () Zdroj: SHMÚ

Podľa portálu Meteo Slovensko sa však na nás valí hotová apokalypsa. "Vo štvrtok môže doraziť na Slovensko búrkový systém, vyhovovať to môže aj tornádam," informovali na sociálnej sieti s tým, že bližšie informácie prinesú už čoskoro. Podľa portálu Windy sa však búrkový systém, ktorý sa vytvorí nad Nemeckom, dostane nad naše územie v priebehu piatku, pričom so sebou prinesie silné búrky so úhrnom zrážok takmer 17 milimetrov.