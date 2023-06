Pekelná škola pri Bratislave! Škandalózne praktiky učiteľov: Obťažovanie, obchytkávanie aj urážky, desivé detaily

archívne video

Rodičia viacerých žiakov už vlani v zime písali na školskú inšpekciu a informovali ju o obťažovaní detí učiteľom informatiky a dejepisu. Ten však nie je jediný, kto sa podľa žiakov a ich rodičov nevhodne správa. Sťažujú sa aj na ďalších štyroch, vrátane riaditeľa školy Františka Suchoňa. Prípad ako prvý medializoval Startitup. Inšpekcia dala rodičom čiastočne za pravdu, no keďže polícia sa o prípad podľa rodičov dostatočne nezaujíma a škola nekoná, rozhodli sa pre ďalšie právne kroky, informuje denník Sme.

Obchytkávanie, zatváranie sa v kabinete, vyhrážky

Pedagóg podľa trestného oznámenia obťažoval dievčatá vo veku od 13 do 15 rokov. Podľa rodičov sa nevhodne dotýkal a flirtoval asi s 20 žiačkami, zatváral sa s nimi do kabinetu, vyhrážal sa im políciou alebo chodil za nimi na toalety. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, ktoré dievčatá právne zastupuje, denníku potvrdilo, že v mene štyroch rodičov doručilo škole predžalobnú výzvu. Ak škola nesplní ich podmienky, plánujú sa s vedením školy stretnúť na súde v tzv. antidiskriminačnom spore.

Obťažovanie začalo už pred pandémiou

Nevhodné správanie učiteľa začali rodičia detí riešiť už pred pandémiou, no keďže sa krátko na to prešlo na dištančnú formu vyučovania, škola sa tomu nevenovala. Po pandémii však bolo opäť všetko po starom, obvinenia detí preto rodičia spísali a doručili školskej inšpekcii. Okrem iného poukázali na to, že učiteľ informatiky a dejepisu nechodil na vyučovacie hodiny, vytváral „toxické prostredie“ či narúšal intímnu zónu dievčat. "Vyhľadával zámienky, ako sa dievčat dotýkať, opieral sa o ne zozadu, dotykmi postupoval do prednej časti hrude, chytal ich za ruky pod zámienkou, že im ukáže, ako majú pracovať s počítačovou myšou," napísali rodičia. Údajne používal aj nevhodné a dvojzmyselné narážky, dievčatám skladal komplimenty a ťahal z nich intímne informácie. Pýtal sa ich tiež, ako im chutí bozkávanie a podobne.

Učiteľ pod rôznymi zámienkami často zavítal na dámske toalety, čo dokázali aj kamerové záznamy. Podľa niektorých dievčat dokonca klopal na dvere kabínok a jednej ich dokonca aj otvoril. Dievčatá volával do kabinetu. Dievčatá v anonymnom dotazníku, ktorý im rozdala školská inšpekcia, označili pedagógovo správanie za "divné a nepríjemné.“ Mali z neho strach, po prvých sťažnostiach sa im mal totiž vyhrážať, že na ne zavolá políciu, lebo klamú. Z kamerových záznamov rodičia zistili, že žiačky zavreli s riaditeľom do riaditeľne, kde im pol hodiny "dohovárali".

Na učiteľovo správanie sa podľa správy, ktorú má SME k dispozícii, sťažovali tiež chlapci. "Nadáva im, že sa nevedia správať a že sa správajú ako teploši, že sú hulváti, sedliaci a nevychovaní, a že nech sa pozrú na seba, ako vyzerajú."

Zvláštne praktiky mali viacerí učitelia

Iná učiteľka v emočnom vypätí žiakov nevhodne osočovala. "Svojimi poznámkami uráža žiakov aj ich rodičov, čím im spôsobuje psychickú ujmu," tvrdia rodičia. Neraz im vraj vyhadzovala osobné veci a pomôcky na vyučovanie von oknom.

Okrem iných zvláštností, ktoré deti a ich rodičia popisujú, že sa v škole dejú, vraj učiteľka kázala žiakom "postaviť sa do pozoru, predpažiť ruky, ktoré im ovoniavala, kontrolovala povrch kože, či nemajú vpichy po ihlách, aby zistila, či neberú drogy, a pokračovala prehliadkou vlasov, ústnej dutiny či očí žiakov".

Ďalší učiteľ zase žiakom podľa sťažnosti rozprával počas vyučovania rasistické a sexistické vtipy. Dokonca cez vyučovanie spal a žiaci boli bez dozoru.

Sťažnosť smerom na riaditeľa školy súvisí s tým, že deťom sú odopierané ich práva a rodičia nevidia ani minimálnu snahu riešiť potreby, podnety a pocity svojich detí. "Duševné zdravie našich detí klesá, sú pod tlakom, traumatizované, čo sa navonok prejavuje bolesťami hlavy, brucha, strachom zo školy," stojí v závere sťažnosti.

Vypočúvajú svedkov

Prípadom sa zaoberá okresné riaditeľstvo v Pezinku, pod ktoré Slovenský Grob spadá. Podľa bratislavskej policajnej hovorkyne Silvie Šimkovej polícia vypočula 32 ľudí, trestné stíhanie ešte nezačala.