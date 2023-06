Učitelia v škôlke podávali deťom sirupy proti kašľu s obsahom sedatív

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

TCHAJ-PEJ - Učitelia v súkromnej materskej škole na Taiwane sú obvinení z toho, že deťom podávali sirupy s obsahom sedatív. Prípad už vyšetruje polícia. V stredu to napísal britský denník The Guardian, podľa ktorého by tento škandál mohol ohroziť šance taiwanskej opozície v prezidentských voľbách,.