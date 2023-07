Muža na Cypre odsúdili do väzenia za sex s obeťou obchodovania s ľuďmi

NIKÓZIA – Súd na Cypre v piatok poslal do väzenia muža za to, že využíval sexuálne služby ženy, ktorá sa stala obeťou obchodovania s ľuďmi. Prokuratúra označila prípad za prelomový, pretože ide o prvý takýto prípad, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.

"Muž bol odsúdený na súbežný trest odňatia slobody v trvaní dva a pol roka a tri roky, pretože bol tiež uznaný vinným z trestného činu znásilnenia," uviedla prokuratúra.

V rovnakom prípade súd odsúdil aj iného muža pre trestný čin obchodovania s ľuďmi, ktorého sa dopustil, keď žena bola mladistvá. Trestný súd v Nikózii mu vymeral trest odňatia slobody na päť a šesť rokov, ktoré si tiež bude odpykávať súbežne. Muž bol uznaný vinným z trestných činov obchodovania s mladistvými a dospelými osobami, finančného násilia, zadržiavania osobných dokumentov, kupliarstva, hrozby násilím a napadnutia.

Štyri mesiace za napadnutie

Tretiu obvinenú osobu v tomto prípade odsúdili na štyri mesiace za napadnutie. "Napriek tomu, že obeť pôvodne poskytovala služby sexuálneho charakteru dobrovoľne, neskôr sa ich poskytovanie zmenilo na nedobrovoľné, pretože jasne uviedla, že nesúhlasila s nechráneným vaginálnym stykom," vyhlásila prokuratúra. Správa Európskej komisie z roku 2020 uvádza, že na Cypre je v rámci Európskej únie najviac odhalených obetí obchodovania s ľuďmi v pomere k počtu obyvateľov, ktorý dosahuje pomer 168 obetí na jeden milión obyvateľov.

Správa Ministerstva zahraničných vecí USA o obchodovaní s ľuďmi uvádza, že na Cypre sa obchoduje so ženami zvýchodnej Európy, južnej a juhovýchodnej Ázie a subsaharskej Afriky. Úrady na Cypre minulý rok usvedčili z obchodovania s ľuďmi sedem osôb, dve za kupliarstvo a päť za nútenú prácu. To je pokles o tri osoby v porovnaní s desiatimi odsúdenými v roku 2021. Od roku 2018 do roku 2020 sa na Cypre nepodarilo úspešne odsúdiť ani jednu osobu za trestný čin obchodovania s ľuďmi.