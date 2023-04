Z letnej dovolenky sa razom môže stať peklo: Nová nástraha na chorvátskych diaľniciach! Vyhnite sa mastnej pokute

Archívne video:

Jadran je už desiatky rokov obľúbenou dovolenkovou destináciou pre tisíce Slovákov. Či už plánujete dovolenku v Chorvátsku alebo vás lákajú aj južnejšie krajiny, chorvátske diaľnice sú vo väčšine prípadov bránou k Jadranu. Väčšina našincov na letnú dovolenku cestuje autom a tak sa rok čo rok stretávajú s dnes už tradičnými mýtnymi bránami, tie sa však už čoskoro stanú minulosťou.

Chorvátsko sa po rokoch vyjednávaní dopracovalo k realizácii jedného z najväčších dopravných projektov, ktorý bude mať dosah aj na každoročných návštevníkov krajiny. Chorvátska diaľničná firma HAC mala podľa portálu Jutarnji vyhlásiť medzinárodnú súťaž určenú pre výber dodávateľa na úplne nový systém elektronického výberu diaľničného mýta.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Tradičné mýtne rampy sa stanú minulosťou, elektronický systém by mal pokryť vyše 1000 kilometrov diaľnic

Portál uviedol, že nový mýtny systém by mal pokrývať až 1312 kilometrov všetkých diaľnic v Chorvátsku. Plnú funkčnosť nového výberu diaľničných poplatkov by sme však nemali očakávať v tejto dovolenkovej sezóne, podľa portálu by sme sa naň mali však pripraviť už v roku 2025. Megalomanský projekt by mal štát stáť len necelých 40 miliónov eur. Aj keď sa celková hodnota odhaduje na vyše 100 miliónov, Európska únia sa pri jeho realizácii postará až o 65,9 milióna eur z celkových výdavkov.

Galéria fotiek (5) Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP

Nový systém bude zvýhodňovať domácich, za jazdu bez zaplatenia mýta vás bude čakať tvrdý trest

Všetci šoféri, ktorí túžia po pohodlnej ceste, sa budú musieť zaregistrovať do mýtneho systému, ktorý bude požadovať údaje ako evidenčné číslo vozidla, registračnú krajinu či dokonca emisnú triedu vozidla. Týmto krokom sa Chorváti snažia zosúladiť s novým zeleným trendom v rámci EÚ.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Na zaplatenie mýta budú k dispozícii rovno dve nové metódy. Jeden spôsob predstavuje využitie ENC zariadení, ktoré komunikujú s mýtnou bránou. Zariadenia ENC sú prepojené s evidenčným číslom vozidla a jedno takéto zariadenia sa dá použiť až pre tri vozidlá, čím bude táto možnosť vyhovovať prevažne domácim. Druhým spôsobom je platba prostredníctvom systému ALPR, vďaka ktorému bude môcť mýtna správa odčítať vaše EČV a priradiť ho k platbe za mýto.

Galéria fotiek (5) Mýtna brána Sky Toll

Zdroj: TASR

Pokiaľ sa však rozhodnete po chorvátskych diaľniciach cestovať bezplatne, dočkáte sa nechcenej „odmeny“. Dozor nad nezodpovednými vodičmi bude v správe chorvátskych diaľnic a zriadiť by sa tak malo 74 nových mobilných jednotiek, ktoré budú vybavené systémom tzv. „núteného výberu mýta“. Potmehúdski vodiči si tak nevydýchnu ani na odpočívadlách, nakoľko mobilné jednotky budú vozidlá kontrolovať aj na parkoviskách, čerpacích staniciach či diaľničných odpočívadlách.