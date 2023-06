RTVS ráta s tým, že začne vybavovať úver na zabezpečenie financovania

BRATISLAVA - Kontokorentný úver pre RTVS ako prostriedok na preklenutie obdobia do reálneho pridelenia prostriedkov z nového spôsobu financovania sa javí ako nevyhnutnosť. Vyplýva to z informácií, ktoré zazneli na štvrtkovom rokovaní Rady RTVS.

Situácia je ovplyvnená tým, že nárokovateľný štátny príspevok ako kompenzáciu za skončený príjem z tzv. koncesionárskych poplatkov musí ako povolenú štátnu pomoc schváliť Európska komisia. "Z našich zdrojov vieme prefinancovať obdobie júl - august, možno ešte prvú polovicu septembra," uviedla na rokovaní ekonomická riaditeľka RTVS Daniela Vašinová. "Vzhľadom na to, že nevieme, ako dlho bude trvať proces notifikácie, pravdepodobne si budeme musieť urobiť zábezpeku a budeme musieť urobiť kroky ku kontokorentnému úveru," dodala.

Detaily úveru, na aké obdobie a v akej sume, sa majú podľa jej slov spresniť v priebehu nasledujúceho obdobia. "Nemáme povinnosť v tomto prípade realizovať verejné obstarávanie, budeme musieť však prijať interný predpis, v ktorom bude presne stanovený postup, ako ho budeme musieť vyberať," dodala.

Členovia rady tiež diskutovali o rôznych verziách výšky príspevku pre RTVS, ktoré budú predmetom návrhov v rámci novely zákona o RTVS, zaradenej na aktuálnej júnovej schôdzi Národnej rady. Podľa členky dozornej komisie a ekonomickej odborníčky rady Jarmily Mikušovej by v prípade schválenia vládnej verzie návrhu vo výške príspevku na úrovni 0,15 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) mal telerozhlas približne rovnaké zdroje ako v súčasnosti. "Príspevok vo výške 0,17 percenta HDP by umožnil mierny rozvoj, 0,19-percentný podiel, to by už bolo 'pohnutie krídlami'," dodala Mikušová.

O novele zákona o RTVS majú poslanci parlamentu rozhodnúť na aktuálnej júnovej schôdzi. Legislatíva má vyriešiť systémové financovanie po zrušení tzv. koncesionárskych poplatkov, ktoré sa od júla nebudú platiť. RTVS má po novom dostávať nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu. Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá navrhol zvýšiť pre RTVS štátny príspevok z vládou deklarovaného 0,15 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) na 0,17-percentný podiel. Podpredsedníčka mediálneho výboru Jana Žitňanská (nezaradená) upozornila na to, že v rozprave sa ešte môžu objaviť ďalšie pozmeňujúce návrhy, niektorí poslanci avizovali, že môžu smerovať k vyššiemu podielu.