Stalo sa to, o čom sa dlho len šuškalo: SMER-SD kráča do volieb s novou posilou! Dokáže tento muž zamiešať karty?

BRATISLAVA – Predseda strany Smer-SD Robert Fico už dávnejšie avizoval, že v prípade, ak by bývalý policajný prezident Tibor Gašpar prejavil záujem o spoluprácu so Smerom, mal by dvere otvorené. K veľkému zvratu prišlo v stredu, kedy exprezident v televízii TA3 povedal, že za Smer v predčasných septembrových voľbách kandidovať bude. Tento krok by tak mohol zamiešať kartami na politickej scéne.

Exprezident polície sa definitívne rozhodol, do predčasných septembrových volieb pôjde pod zástavou Smeru. O svojom úmysle prehovoril v relácii TA3 Téma dňa. Gašpar aktuálne nevie, ktoré miesta na kandidátke by sa mu mohlo ujsť. Predseda Smeru však už skôr povedal, že Gašpara by rád videl na zvoliteľnom mieste, na presnej pozícii sa však ešte nedohodli. Všetky detaily by tak podľa Gašparovich slov mali vyjsť na svetlo sveta už v najbližších dňoch.

Podľa bývalého policajného prezidenta je dnes predčasné hovoriť o tom, či by sa v budúcnosti vrátil do policajnej služby. „Ak táto krajina akceptuje to, že v pozícii špeciálneho prokurátora je odsúdený človek neprokurátor za zabitie, ak táto krajina akceptuje, že vo vedení policajného zboru a elitnej NAKY sú policajti obvinení z vážneho zneužívania svojich právomocí a naďalej tie právomoci plnia, tak kde sú médiá, ktoré na to majú poukázať?“ povedal v relácii.

Keďže v posledných dňoch vznikla zhoda medzi tvrdeniami Roberta Fica a Tibora Gašpara, v septembrových voľbách by sme tak mohli exprezidenta očakávať na kandidátnej listine strany Smer-SD.