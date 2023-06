Ministerstvo životného prostredia by mohlo uzatvoriť a zrekultivovať skládky

BRATISLAVA - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by po mohlo uzatvoriť a zrekultivovať skládky. Náklady by boli hradené z účelovej finančnej rezervy. Vyplýva to z návrhu novely zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, ktorú v pondelok schválila vláda. Zároveň odsúhlasila, aby parlament rokoval o návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

V prípade, že bude účelová finančná rezerva nedostatočná, ministerstvo by malo použiť prostriedky zo štátneho rozpočtu. Peniaze bude následne od prevádzkovateľa vymáhať. Má sa tak podľa MŽP zabrániť špekulatívnym prevodom majetku, ktorými by sa prevádzkovateľ chcel vyhnúť finančnej zodpovednosti za uzatvorenie a rekultiváciu skládky odpadov.

Archívne video: Minister Chrenko o plánoch do budúcnosti na Ministerstve životného prostredia



Návrh zákona rieši aj prípady nezákonného umiestňovania odpadu. Bez ohľadu na to, či niekto umiestni odpad na vlastnom alebo cudzom pozemku, po preukázaní nezákonného umiestnenia by mal byť povinný zabezpečiť zhodnotenie či zneškodnenie tohto odpadu na vlastné náklady. Urobiť by to mal na základe rozhodnutia okresného úradu prostredníctvom subjektu, ktorý je na to oprávnený.

Prevádzkovateľ musí poskytnúť informácie o skládke

Ustanovuje sa nové oprávnenie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) zastaviť konanie o vydanie integrovaného povolenia. Posudzovanie prevádzky nebude len dodržaním podmienok, ale posudzovaním vplyvu prevádzky na životné prostredie. Prevádzkovateľ by mal po novom poskytnúť informácie o skládke SIŽP alebo ministerstvu, ak o to požiadajú. Zároveň by inšpekcia s cieľom kontroly mohla vstúpiť do prevádzky, odobrať vzorky a vykonať merania. Výsledky by mala zverejňovať na webe do 15 dní od ukončenia kontroly. Upravuje sa aj postup pri zmene prevádzkovateľa skládky odpadov.

Pokuta môže byť aj niekoľko tisíc eur

Pokuta za porušenie novozavedených povinností by mala byť od 100 do 33.000 eur. Navrhuje sa aj zvýšenie správneho poplatku cezhraničnej prepravy odpadov. MŽP odporúča úpravy v časti finančného zabezpečenia pre malé a stredné podniky, u ktorých je riziko závažnej environmentálnej škody nízke.

Novela podľa MŽP zohľadňuje aj ciele plánu obnovy a plánuje zriadiť BAT centrum. To by malo zabezpečiť výmenu informácií o najlepších dostupných technikách (BAT) na Slovensku. Činnosť centra by mala byť zameraná na spoluprácu s Európskou komisiou, štátnymi orgánmi, priemyselnými zväzmi a asociáciami, prevádzkovateľmi, ako aj mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti životného prostredia.

Novelu vypracovalo ministerstvo životného prostredia v nadväznosti na oznámenie komisie za údajné nedodržiavanie smernice o skládkach odpadov. V SR sa nachádza niekoľko skládok, ktorých prevádzkovateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo si nesplnil svoju povinnosť.