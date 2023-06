Netradičný prieskum prekvapil: Vysokoškoláci by do parlamentu pustili iba tri strany! Ich favorit je jasný

BRATISLAVA – Ak by vo voľbách rozhodovali iba vysokoškoláci, politická mapa by vyzerala inak, ako vyzerá. Jasne to ukázal prieskum, ktorý odhalil, že ich preferencie sú úplne iné ako tie, ktoré dominujú naprieč celou spoločnosťou.

Archívne video: Vysoké školy a SAV obstáli v prieskume kvality veľmi dobre

Podľa prieskumu by každý tretí študent vysokej školy volil Progresívne Slovensko. Volilo by ho až 35,6 percenta študentov. Do parlamentu by sa dostala aj SASKA so 6,4 percentami hlasov aj Hlas-SD so ziskom 5,6 percenta. Tým by s avšak brány parlamentu zatvorili. Zvyšné politické strany by sa totiž cez päť percent nedostali.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Praxuj s.r.o.

Pod hranicou zvoliteľnosti by skončilo KDH so ziskom 3,5 percenta hlasov aj Smer-SSD, ktorý by tiež dostal len 3,5 percenta hlasov. Sme rodina by získala 2,7 percenta, Aliancia dve percentá a OĽaNO 1,9 percenta. Demokratov by volilo 1,7 percenta vysokoškolákov. Ostatné strany sa nachádzajú pod úrovňou 1,2 percenta. Čísla tiež naznačili, že zhruba každý štvrtý vysokoškolák ešte nie je rozhodnutý, koho bude voliť a šesť percent opýtaných uviedlo, že sa voliť nechystá.

Prieskum realizoval vysokoškolský portál Praxuj.sk na vzorke 756 študentov štrnástich najväčších verejných vysokých škôl na Slovensku. Konal sa od 26.5 do 11.6.2023. Od respondentov, ktorí boli tvorení len študentami vysokých škôl, chcel poznať odpoveď na otázku: otázku: „Ktorú stranu by ste volili v najbližších parlamentných voľbách?“

Galéria fotiek (3) Zdroj: Praxuj s.r.o.

Druhá otázka smerovala k zisteniu odpovede na otázku: "Ktorú stranu by ste volili v najbližších parlamentných voľbách, ak by vaša prvá voľba nekandidovala?" Tu už sú výsledky iné. V prípade, že by sa študenti museli zriecť svojej prvej voľby, voľby by vyhrala Saska so ziskom 14,8 percenta hlasov. Nasledovalo by Progresívne Slovensko s 8,1 percenta hlasov. Ostatné strany by sa do parlamentu nedostali. Menej ako päť percent by dostali Smer-SD so ziskom 3,7 percenta, Hlas s 3,6 percenta, Demokrati s 3,5 percenta, Jablko s 2,8 percenta a OĽaNO s 2,8 prcenta. KDH by si ako svoju druhú voľbu vybralo 2,3 percenta Za ľudí 1,9 percenta a stranu Sme rodina 1,6 percenta opýtaných. Ostatné strany by sa nachádzali pod úrovňou 1,3 percenta. Stúpol by aj počet nerozhodnutých na úroveň 37,4 percenta, a tiež tých, ktorí by nešli voliť vôbec na úroveň približne osem percent.

Vo vzorke, ktorá sa prieskumu zúčastnila, sú zahrnutí študenti Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Konštantína Filozofa, Univerzity Mateja Bela, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Univerzity sv. Cyrila a Metoda, Žilinskej univerzity, Ekonomickej univerzity, Katolíckej univerzity, Prešovskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Technickej univerzity v Košiciach, Trenčianskej univerzity a Trnavskej univerzity.