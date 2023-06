PRIESKUM Voliči dali Ódorovi a spol. jasný odkaz: Úradníckej vláde Slováci veľmi neveria, prehovorili čísla

Archívne video: Novozvolený premiér Ódor o výsledkoch prvého rokovania úradníckej vlády

Dôvere sa úradnícka vláda teší aj medzi voličmi Demokratov. Vyslovilo sa tak až 71 percent z nich. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý uskutočnila pre TV Markíza. Naopak, najmenšiu podporu má podľa prieskumu súčasná vláda odborníkov u voličov Republiky. Dôveruje jej len 11 percent jej voličov, až 72 percent sa naopak vyjadrilo, že Ódorovej vláde nedôveruje. Vysokú nedôveru jej vyjadrili aj voliči smeru – tvrdí to až 70 percent z nich. Neveria jej ani voliči SNS - tvrdí to až 67 percent z nich.

Agentúra zároveň porovnala dôveru Ódorovho kabinetu s minulými vládami. Keď sa stal premiérom Eduard Heger, jeho vláde dôverovalo 23 percent opýtaných, naopak, neverilo jej až 76 percent. O poznanie lepšie dopadol Igor Matovič. Jeho kabinetu verilo po uchopení moci 44 percent voličov a nedôverovalo mu 53 percent. Vláda Petra Pellegriniho sa po nástupe tešila rovnakej dôvere, ako teraz Ódorova, teda 34 percentám. Zároveň však mala vyššiu nedôveru, ktorá bola na úrovni 64 percent. Podobné čísla mala aj vláda Roberta Fica v roku 2016. Lepšie to pre Smer dopadlo v roku 2012, keď jeho jednofarebnému kabinetu verilo 44 percent respondentov a neverilo 52 percent. Pre porovnanie vláde Ivety Radičovej verilo 33 percent voličov, neverilo jej 65 percent.

Prieskum sa konal v dňoch 24.5. – 31.5.2023 na vzorke 1012 respondentov. Tým bola položená nasledujúca otázka: položená nasledujúca otázka: „Povedzte, prosím, do akej miery dôverujete alebo nedôverujete novej vláde Ľudovíta Ódora?“