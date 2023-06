OĽANO ani SaS nepodporia mimoriadnu schôdzu, Hlas sa zúčastní a podporí ju

archívne video

"Manipulácie volieb sa dopúšťa tri roky Robert Fico sám šírením rôznych bludov a konšpirácií. Zjavne verí, že mu to pomôže dosiahnuť taký výsledok volieb, aby sa so svojou skorumpovanou mafiou mohol vrátiť k moci a vyhol sa tak spravodlivému trestu za zločiny, ktoré spáchal," skonštatoval hovorca hnutia OĽANO a priatelia Matúš Bystriansky. SaS považuje dôvod zvolania schôdze za vymyslené konšpirácie.

"Strana Smer môže zabudnúť na to, že sa budeme podieľať na jej kampani, ktorá je založená na konšpiráciách a šírení nenávisti. Poslanecký klub SaS preto v žiadnom prípade nepodporí návrh na mimoriadnu schôdzu," uviedol predseda SaS Richard Sulík. Poslanec za SaS Juraj Krúpa považuje mimoriadnu schôdzu o kampani NATO za viac ako absurdnú. Na prednáškach a kritickom skúmaní o hybridných hrozbách nevidí nič zlé. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský uviedol, že k tejto téme ešte nemali poslanci zasadnutie klubu. "Čiže budem vedieť až v utorok," dodal.

Hovorkyňa Hlasu-SD Patrícia Medveď Macíková informovala, že podľa strany treba všetko preveriť, aby neboli žiadne pochybnosti o voľbách. Preto sa poslanci na schôdzi zúčastnia a podporia ju. O údajnom ovplyvňovaní volieb hovorí Smer-SD v súvislosti s kampaňou NATO a rokovaním slovenských úradníkov v Bruseli. Šéf Smeru-SD Robert Fico kritizuje úradníkov a mimovládky za to, že mali v štruktúrach EÚ a NATO informovať o tom, že slovenská opozícia je hybridnou hrozbou a pokiaľ vyhrá parlamentné voľby, Slovensko môže opustiť NATO. Mali preto žiadať intervenciu. Fico to považuje za zásah do kampane. Skritizoval aj komunikačnú kampaň NATO, ktorej cieľom je okrem iného zvýšiť informovanosť o význame udržania podpory Ukrajiny pre bezpečnosť SR.