Rada pre mediálne služby začala konanie voči viacerým vysielateľom programových služieb

Rada začala správne konanie voči vysielateľovi programovej služby Rádio Frontinus v súvislosti s tým, že 26. februára odvysielal program Debata na telefón, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu aktuálnej publicistiky. Správne konanie začala rada aj voči vysielateľovi programových služieb Šláger originál a Šláger muzika preto, lebo 20. a 21. januára odvysielal komunikát ABeceda života, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci programových služieb a povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programov aktuálnej publicistiky.

Rada začala správne konanie voči vysielateľom programových služieb Dajto a Joj plus

Správne konanie voči spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited je vo veci zamedzenia šírenia nelegálneho obsahu v súvislosti s poskytovaním komentára pod článkom s názvom "Rómovia idú do ulíc proti Kotlebovi. Kvôli nemu majú vraj ťažký život na Slovensku" zdieľanom na obsahovej službe Facebook, pretože by mohol predstavovať podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Rada začala správne konanie voči vysielateľom programových služieb Dajto a Joj plus v súvislosti s odvysielaním reklamného oznamu propagujúceho spoločnosť Slovenská sporiteľňa, pretože ním mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby reklamný oznam určený maloletým alebo s účasťou maloletých neobsahoval nič, čo by mohlo poškodiť ich záujmy a čo by nezohľadňovalo ich osobitnú vnímavosť.

Voči vysielateľovi programovej služby Rádio Wow začala správne konanie z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 93,6 MHz Nitra na účely, na ktoré mu bola pridelená. "A v súvislosti s tým, že mohol využívať frekvenciu 106,8 MHz Nové Mesto nad Váhom po odňatí radou, čiže v rozpore s podmienkami príslušného oprávnenia," spresnila Michelčíková. Spoločnosti MAC TV s.r.o. udelila RpMS autorizáciu vysielania televíznej programovej služby Joj Svet.