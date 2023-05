Novela upravujúca model financovania verejnoprávnej televízie ide do 2. čítania

Galéria fotiek (1) Budova RTVS

Zdroj: TASR/Michal Svítok

BRATISLAVA - V roku 2024 by mala mať RTVS výšku príjmu v hodnote 0,15 percenta z hrubého domáceho produktu (HDP), čo by malo byť 155 až 160 miliónov eur. Vyplýva to z novely zákona o RTVS z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania. Zmena má priniesť systémové riešenie financovania RTVS.