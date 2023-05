Progresívne Slovensko tvrdí, že zákon o odškodnení sterilizovaných žien je v aktuálnej podobe nedostatočný

"Pre ženy je náročné, často nemožné dodať k žiadosti aj zdravotnú dokumentáciu či dokumentáciu týkajúcu sa vyplatenia sociálnej dávky za vykonanie sterilizačného zákroku. Za tie desiatky rokov sa mohla stratiť či zničiť, niekedy bola dokonca skartovaná zdravotníckym zariadením," uviedla členka predsedníctva Beáta Jurík. PS preto vyzýva predkladateľa, aby do znenia zákona doplnil, že v takom prípade ministerstvo zdravotníctva musí uznať, že osoba bola sterilizovaná v rozpore s právom na základe jej vyhlásenia, ak sa nepreukáže opak.

Navrhovanú sumu jednorazového finančného odškodnenia vo výške 5000 eur považuje hnutie za urážku. Vzhľadom na závažnosť zásahu do ľudských práv žien, ich dôstojnosti a dosahov sterilizácie na kvalitu ich súkromného aj rodinného života by mala podľa PS predstavovať aspoň približne 12.000 eur.

Zákon určuje niekoľko orgánov, na ktoré sa ženy môžu obrátiť, čím sa môže konanie zbytočne predĺžiť

Hnutie tiež kritizuje, že zákon určuje niekoľko orgánov, na ktoré sa ženy môžu obrátiť, čím sa môže konanie zbytočne predĺžiť. Upozornilo tiež, že návrh si vyžaduje vyčlenenie a zaškolenie množstva úradníkov, s čím vyčíslenie návrhu nepočíta. V zákone hnutiu chýbajú aj sankcie v prípade nesúčinnosti orgánov. Zdôrazňuje potrebu čo najjednoduchšieho konania vrátane možnosti komunikovať aj v rómskom jazyku.

Podľa návrhu zákona, ktorý do Národnej rady SR predložil poslanec Peter Pollák (OĽANO), by obete nezákonných sterilizácií z rokov 1966 až 2004 by mohli dostať jednorazové odškodné vo výške 5000 eur. Na základe písomnej žiadosti má o jeho prideľovaní rozhodovať Ministerstvo zdravotníctva SR. Nárok na odškodnenie by si mohli obete uplatniť do konca roka 2025, inak zanikne. Zákon je zaradený do programu prebiehajúcej schôdze parlamentu.