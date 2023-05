Za nárastom domácností jednotlivcov je aj životný štýl mladých

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Za vyše tretinovým nárastom počtu domácností jednotlivcov v porovnaní so stavom v roku 2011 je intenzita úmrtnosti, nestabilita manželských zväzkov a nárast rozvodovosti, no takisto i štýl života mladých ľudí, ktorí nevstupujú do manželstva a odkladajú rodičovstvo do vyššieho veku. Pri prezentácii výsledkov základných údajov o domácnostiach, vychádzajúcich zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, na to upozornila riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Štatistického úradu (ŠÚ) Ľudmila Ivančíková.