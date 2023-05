Desiatkam domácností odstavili pre dlh súkromníka pitnú vodu

Odstavenie dodávky vody sa týka odberných miest prevádzkovaných spoločnosťou AVS. "Ide o desiatky domácností vo viacerých častiach Chorvátskeho Grobu - v lokalite Hrudky, v lokalite Brusnicová v Panónskom háji 2 a lokalite Agátová v Panónskom háji 3 - v časti Čierna Voda," spresnili z úradu. Starostka obce Vladimíra Vydrová deklaruje, že situáciu rieši, aby bola dodávka vody vo všetkých častiach obce stabilná. "O situácii komunikujeme s príslušnými štátnymi orgánmi a snažíme sa nájsť veľmi rýchle riešenie," vyhlásila.

Konateľ spoločnosti IMAZ Miroslav Čelinský uviedol, že dlh AVS voči ich spoločnosti sa už vyšplhal na viac ako 210.000 eur a každým dňom rastie. "Nevidíme preto inú možnosť, ako pristúpiť k takémuto radikálnemu kroku, ktorý, bohužiaľ, pocítia aj obyvatelia niektorých lokalít v Chorvátskom Grobe," vyhlásil. Od AVS chcú, aby svoj dlh okamžite uhradila, alebo budú žiadať vyhlásenie nútenej správy na túto infraštruktúru. V tom prípade by sa vodárenská a kanalizačná infraštruktúra mala dostať do správy IMAZ-u a obyvatelia dotknutých lokalít by začali vodné a stočné uhrádzať novému prevádzkovateľovi.

Obyvatlov vyzvali, aby si urobili zásobu

IMAZ zároveň tvrdí, že v utorok (16. 5.) vyzval obyvateľov, aby si urobili dostatočné zásoby vody, ktorú budú môcť využívať počas odstávky. "Pri lokalitách, v ktorých odstavíme prívod vody, dočasne zabezpečíme náhradné riešenia formou umiestnených hydrantov, kde bude možné naberať pitnú vodu," uviedla spoločnosť. AVS vo svojej reakcii uviedla, že spoločnosť IMAZ porušuje konkrétne zákonné ustanovenia. "Z dôvodu, že nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu týkajúcom sa dodávky pitnej vody s našou obchodnou spoločnosťou, rovnako nie je v žiadnom zmluvnom vzťahu s odberateľmi," skonštatovala.

Kroky IMAZ-u vníma ako konanie, ktoré občanov obce dostáva do pozície rukojemníkov. "A to len preto, že si táto spoločnosť nedokáže/nevie vysporiadať prevádzkovo-súvisiace vzťahy," povedali z AVS. Zároveň podotkli, že za prerušenie dodávky pitnej vody je zodpovedná obec Chorvátsky Grob, ktorej zákonná povinnosť zabezpečiť dodávku pitnej vody je upravená v zákone o obecnom zriadení.