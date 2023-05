Fico má obavy, že je záujem o zmanipulovanie volieb: Nikto nevie, čo sa v parlamente schvaľuje, hovorí

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady SR schválili zákon, ktorý je v praxi nevykonateľný. Ide konkrétne o návrh novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva. Predseda Smeru-SD Robert Fico je presvedčený, že je za tým snaha zmanipulovať voľby. Uviedol to v diskusnej relácii televízie TA3 Tak takto?!

Líder Smeru-SD Fico je presvedčený, že za nevykonateľnosťou zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne poslanca Eduarda Kočiša (nezaradený) je zámer. Cieľom tejto normy bolo zabezpečiť, že každý počas volebného dňa si bude môcť urobiť kópiu zo zápisnice volebnej komisie, rovnako ukladá povinnosť obciam, aby túto zápisnicu zverejnili a to sa týka aj Štatistického úradu, ktorý by to mal zverejňovať na stránke. "Veľká časť koalície ho však nepodporilo, čo vyvoláva obrovské pochybnosti o tom, či tu je alebo nie je záujem manipulovať voľby. Jasne hovorím, že je tu ten záujem," vyhlásil v diskusnej relácii Fico.

I keď zákon v parlamente získal v drhom a treťom čítaní podporu, podľa Fica "úmyselne spravodajkyňa tak viedla hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch a o bodoch zo správy, že ten zákon je momentálne nevykonateľný. Parlament stojí v pasci, tešia sa tí, ktorí chcú manipulovať voľby, lebo nebude k dispozícii žiadny kontrolný mechanizmus my musíme nájsť nejaké riešenie a k tomuto bodu sa opäť vrátiť."

"Ja absolútne odmietam, že by niekto chcel manipulovať voľby. NIkdy neboli manipulované, ani keď vyhral Smer," reagovala predsedníčka strany Za ľudí a poslankyňa Veronika Remišová. Podľa nej nevykonateľnosť súvisí s tým, že návrh nebol dobre napísaný.

Chybu plánujú poslanci opraviť

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok (18. 5.) schválili. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po hlasovaní informoval o chybe v zákone, poslanci ju plánujú opraviť. "Bezprostredne po hlasovaní poslancov v parlamente sa objavili pochybnosti o vykonateľnosti zákona v praxi. Opravou pochybenia parlamentu prezidentským vetom by prezidentka prekročila ústavou daný priestor pre dôvody a spôsob vetovania zákonov, pretože by si privlastnila zákonodarnú iniciatívu, ktorou nedisponuje," píše sa v stanovisku riaditeľs odboru komunikácie kancelárie prezidenta Jozef Matej. Prezidentka preto zákon podpísala, poslanci by mali chybu v legislatíve opraviť.

Novelizácia zavádza povinnosť obcí zverejňovať zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku na internete, ak majú zriadenú webovú stránku. Zverejniť zápisnice okresných volebných komisií má byť povinný aj Štatistický úrad SR.

Po schválení zákona v parlamente namietal poslanec Milan Mazurek (nezaradený) jeho nevykonateľnosť, keďže sa nehlasovalo o pozmeňujúcich návrhoch autora novely Eduarda Kočiša (nezaradený). Niektorí poslanci navrhovali hlasovanie vyhlásiť za zmätočné a opakovať ho. Napokon sa poslanecké grémium dohodlo, že počká na stanovisko prezidentky, či sa rozhodne zákon vetovať.

Predseda parlamentu avizoval, že ak hlava štátu zákon podpíše, majú pripravené riešenie situácie a ešte na aktuálnej schôdzi to vyriešia v rámci pozmeňujúceho návrhu k inému zákonu.