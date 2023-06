Smer kritizuje NATO za predvolebnú kampaň: Nech si pokojne robia, čo chcú, ale až po jesenných voľbách!

Galéria fotiek (9) Robert Fico

Zdroj: Topky/ Ramon Leško

BRATISLAVA - Smer-SD kritizuje mediálnu kampaň, ktorú má na Slovensku organizovať NATO. Jej cieľom je podľa šéfa strany Roberta Fica zvýšiť počet Slovákov, ktorí podporujú vojenskú pomoc Ukrajine a tiež zvýšiť podporu pre NATO. Fico to považuje za priamy zásah do volebnej kampane na poškodenie opozície. Smer-SD rešpektuje členstvo SR v NATO a plnenie našich záväzkov, no pýta sa, prečo chce NATO meniť názory na vojenskú pomoc Ukrajine.