Za šéfa brannobezpečnostného výboru navrhneme Jaroslava Naďa, oznámili poslanci zo strany Demokrati

"Na predsedu výboru pre obranu a bezpečnosť budeme navrhovať Jaroslava Naďa. Je nespochybniteľný odborník. Vzhľadom na to, že v susednej krajine je vojna, verím, že poslanci podporia Naďa, ktorý ukázal, že vie viesť rezort obrany," uviedol poslanec pôsobiaci v Demokratoch Juraj Šeliga.

VIDEO Eduard Heger si vie po voľbách predstaviť koalíciu s KDH a PS

Post šéfa výboru je neobsadený po tom, ako poslanci odvolali dovtedajšieho predsedu Juraja Krúpu (SaS) v prvý deň májovej schôdze. Návrh na Krúpovo odvolanie predložili poslanci opozičného Smeru-SD. Vyčítali mu neprofesionálne vedenie výboru. Tvrdia, že funkciu zneužíva na svoj osobný prospech. Krúpa ich argumenty odmietol.

Šipoš chce niekoho z hnutia OĽANO

Líder OĽANO Igor Matovič si myslí, že by bolo dobré, keby výbory viedli ľudia, ktorí neboli doteraz vo výkonnej funkcii. "Predpokladám, že dohoda sa nájde. Preferoval by som človeka, ktorý nebol doteraz vo výkonnej funkcii," uviedol na tlačovej konferencii s tým, že padli aj iné mená, ktoré by sa mohli o funkciu uchádzať. Šéf poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš dodal, že funkcia šéfa tohto výboru prislúcha OĽANO, preto by ním mal byť niekto z ich hnutia.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Podpredsedníčka výboru Denisa Saková (nezaradená) z mimoparlamentného Hlasu-SD zatiaľ nevie, za akých podmienok bude voľba prebiehať, zatiaľ preto o funkcii neuvažuje. "O jej nominácii môžeme uvažovať až vtedy, ak by nám ostatné strany signalizovali, že môže byť úspešná," povedal na tlačovej konferencii líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. Naď ani exminister vnútra a súčasný poslanec Roman Mikulec (OĽANO) by podľa neho neboli vhodní kandidáti na túto funkciu. Výbor sa totiž môže zaoberať aj kauzami, ktoré sa diali za ich šéfovania rezortov.