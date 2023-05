PRIESKUM Ktorý politický líder by vládol bez konfliktov? Prekvapenie na prvom mieste, Matovič totálne pohorel

Agentúra Focus v prieskume pre televíziu Markíza zisťovala, ktorý politický líder by vedel vládnuť bez konfliktov. Najlepšie skončil predseda Hlasu Peter Pellegrini. Ako premiér by bol nekonfliktný podľa 45 percent respondentov. Naopak, podľa 53 percent by nedokázal vládnuť bez konfliktov. Hneď za ním skončil bývalý priemér a predseda Smeru Robert Fico. Avšak až 63 % opýtaných, si to o ňom nemyslí.

Prvú trojicu uzatvára predseda parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár. Bez hádok by ako predseda vlády dokázal vládnuť podľa 27 percent respondentov. Nemyslí si to 71 percent. Na úplnom konci skončil Igor Matovič, o ktorom si myslia len 4 % opýtaných, že by dokázal vládnuť bez konfliktov.