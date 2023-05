Heger vyrukoval na občanov s novým billboardom: Zistili sme, kto je staršia pani na fotke

archívne video

V uliciach hlavného mesta naši čitatelia narazili na billboardovú kampaň Demokratov. V nej sa Eduard Heger prezentuje na fotografii so staršou ženou, ktorú objíma. Jeho jednoznačný slogan znie: "Demokrati spájajú". Týmto gestom a vizuálom zrejme chce voličom našepkať aj to, že myslí aj na staršie generácie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tip čitateľa

Hegerovcom prieskumy veľmi nevychádzajú

Hegerovcom pritom už počas posledných mesiacov veľmi nevychádza politická stratégia vo forme odčlenenia od Igora Matoviča a jeho OĽaNO. Hoci prieskumy začali na hodnote piatich percent, ktoré nevyhnutne potrebujú na účasť v parlamente, o niekoľko týždňov nestúpali, ale naopak, klesli na hodnotu menej ako štyroch percent. To by im nateraz síce nezabezpečilo miesto v parlamente, no aspoň by zinkasovali príspevok na fungovanie strany od štátu, ktorý sa získava pri zisku nad tri percentá.

Staršia žena je pani Vierka, ktorej rodina dala súhlas na kampaňovú fotografiu, reagujú Demokrati

Na takto vznikajúcu stranu ide o pomerne netradičný vizuál, a tak nás zaujímalo, ako vznikal a kto je staršia pani, ktorá na fotografii drží Hegera v náručí. Išlo vraj o jedno zo stretnutí straníkov s voličskou základňou.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Na našich nových billboardoch je s Eduardom Hegerom pani Vierka. Fotografia vznikla na fotení pri návšteve domova sociálnych služieb. Pani Vierka a jej rodina samozrejme súhlasila s uverejnením fotografie na billboarde," povedal pre Topky člen tlačového oddelenia Demokratov Matúš Mandrák.