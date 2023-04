Najnovší PRIESKUM: Hegerovi Demokrati mimo parlamentu! Ficovi dýcha na krk Pellegrini, progresívci tretí

BRATISLAVA - Voľby by vyhrala strana Smer-SSD. Svoj hlas by jej dalo 17,7 percenta voličov. Nasledovala by ho so ziskom 17 percent hlasov strana Hlas-SD, ktorá sa medzitým spojila so stranou Dobrá voľba, čo ešte prieskum nezohľadnil. Na treťom mieste by skončila mimoparlamentná strana Progresívne Slovensko s 13,1 percentami. Hegerovi Demokrati by sa ani nedostali do parlamentu

Prieskum urobila agentúra Focus pre TV Markíza. Konal sa v dňoch 19.4. – 26.4.2023 formou osobných rozhovorov na vzorke 1013 respondentov nad 18 rokov.

Štvrtú priečku by v ňom obsadila strana Republika, ktorú by volilo 9,8 percent opýtaných. Nasleduje strana Sme rodina so ziskom 6,1 percenta. Strana KDH má 6 percent hlasov, OĽaNO 5,6 percenta a do parlamentu by sa tesne dostala aj SaS, ktorú by volilo 5,2 percenta opýtaných.

Naopak, do parlamentných lavíc by sa nedostali zástupcovia strany Aliancia, ktorá si pripísala 4,3 percenta hlasov. Za ňou skončila SNS so 4 percentami hlasov. Nasledujú Demokrati Eduarda Hegera, ktorým by hlas odovzdalo 3,6 percenta oslovených voličov. Menej ako 3 percentá by dostali Kotlebovci, Maďarské fórum, Dobrá voľba a umiernení, ktorí sa medzitým spojili s Pellegrinim a strana Za ľudí.

V pléne by mal najviac poslancov Smer-SDD (33), nasledoval by Hlas (32), PS (25), Republika (18), Sme rodina (11), KDH (11). OĽaNO a SaS by mali zhodne po 10 mandátov.