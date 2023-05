Čo bude s vládou ďalej? Heger nastúpi do parlamentu, mená nových ministrov zatiaľ nepozná: Matovičovi poslal tvrdý odkaz

BRATISLAVA - Dočasne poverený premiér Eduard Heger zatiaľ nepozná mená nových ministrov, ktorí budú pôsobiť v úradníckej vláde. Po vymenovaní novej vlády zasadne Heger do parlamentu. Z postu poslanca tak odíde Sebastián Kozarec (OĽANO). Uviedol to v pondelok pre médiá.

"Pripravíme všetko na čo najplynulejší prechod a odovzdanie vlády novým ľuďom, ktorí budú čeliť ťažkým výzvam. Tomu sa budeme venovať celý tento týždeň. Koordinujem sa s pani prezidentkou," povedal končiaci predseda vlády. Poznamenal, že jeho kabinet bude do vymenovania úradníckej vlády normálne fungovať. "Igor Matovič nie je môj spojenec a nikdy ním nebude. Igor Matovič sa jasne vyfarbil a ukázal, čo je v ňom," dodal.

Eduard Heger okomentoval rozpad vlády a Deň víťazstva nad fašizmom

Ani dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj nevie, kto bude jeho nástupcom. "Prajem si, aby na ministerstvo nastúpil racionálny a kvalitný odborník," podotkol. Mnohé veci, ktoré sa podľa neho na rezorte vliekli, odovzdajú novému ministrovi neukončené. Ide napríklad o sanáciu vrakunskej skládky. "Čo sa bude dať, to pouzatváram," tvrdí.

Galéria fotiek (4) Ján Budaj

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ján Budaj o tom, či sa vráti naspäť do parlamentu

Budaj sa taktiež vracia do parlamentu, odkiaľ odíde poslanec Vojtech Tóth (OĽANO). Nevidí tiež dôvod, prečo by vláde odborníkov nemal vysloviť dôveru. Dočasne poverený šéf rezortu obrany Jaroslav Naď si myslí, že rozhodnutie vymenovať úradnícku vládu bolo nevyhnutné. "Bol by som radšej, ak by sa to urobilo rýchlejšie a nie až na budúci týždeň, ale rozumiem, že ešte nie sú pripravení všetci členovia budúcej úradníckej vlády," uviedol.

Galéria fotiek (4) Jaroslav Naď

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Naď tiež vie, kto bude jeho nástupcom. Považuje to za dobrý výber, meno však konkretizoval nechcel. "Je to človek z môjho najužšieho tímu a človek, ktorého som ja priniesol na ministerstvo obrany. Považujem ho za veľmi dobrého odborníka," priblížil. Naď deklaruje, že pripraví na rezorte všetko tak, aby jeho odovzdanie bolo kontinuálne. Novému ministrovi chce byť nápomocný najmä v súvislosti so zahraničnými vzťahmi.

Vyjadrenie Jaroslava Naďa k rozpadu vlády a Dňu víťazstva nad fašizmom

Kabinet Eduarda Hegera, ktorý od decembra minulého roka nemá dôveru Národnej rady SR a vládol pod dohľadom prezidentky, definitívne končí po kauze dotácie pre rodinnú firmu ministra Samuela Vlčana. Nastúpi vláda odborníkov na čele s viceguvernérom Národnej banky Slovenska Ľudovítom Ódorom. Hlava štátu ju vymenuje v týždni, ktorý sa začne 15. mája.

Dotácia pre firmu Samuela Vlčana zatiaľ nebola vyplatená

Dotácia pre firmu Reko Recycling dočasne povereného ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana nebola zatiaľ vyplatená. Pre médiá to v pondelok povedali dočasne poverený premiér Eduard Heger a dočasne poverený šéf envirorezortu Ján Budaj. "Podľa informácií, ktoré mám, dnes na jeho účte nie je ani euro," priblížil Heger. Nariadil kontroly, ktoré majú preveriť, či bola dotácia udelená v súlade so zákonom. Ak sa preukáže, že nebola, bude proces zastavený.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Predseda vlády reagoval aj na vyjadrenia šéfa OĽANO Igora Matoviča. Ten tvrdí, že o menovaní Vlčana na post ministra sa dozvedel od Hegera. "Keď sme nominovali Vlčana, tak som bol súčasťou predsedníctva OĽANO. Nepamätám si presne, ako prišlo na meno Vlčana. Tak ako v každej štandardnej strane, ak by predseda nechcel, aby bol niekto ministrom, tak má vždy kompetenciu zakročiť," poznamenal Heger. Príde mu detinské, sa teraz doťahovať za to, kto bol koho nominantom. Tvrdí tiež, že sa ako premiér nezbavoval zodpovednosti za svojich ministrov.

Vlčan ponúkol vo štvrtok 4. mája pre medializovanú kauzu rodinnej spoločnosti Reko Recycling, ktorá získala štátnu dotáciu 1,4 milióna eur, odstúpenie zo svojej funkcie. Poukázal však na to, že nevidí zo strany danej spoločnosti ani zo svojej strany žiadne porušenie zákona.