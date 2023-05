Šeliga ani Raši nemajú informáciu o tom, že by mal vládu viesť Ľudovít Ódor

Galéria fotiek (1) Juraj Šeliga a Richard Raši v diskusnej relácii,

BRATISLAVA - Poslanci parlamentu Juraj Šeliga a Richard Raši nemajú oficiálnu informáciu o tom, že by mal úradnícku vládu viesť viceguvernér Národnej banky Slovenska Ľudovít Ódor. Vnímajú to len z médií. Skonštatovali to v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Každá nominácia by podľa Rašiho bola lepšia ako dočasne poverený premiér Eduard Heger či jeho predchodca na čele vlády, líder OĽANO Igor Matovič.