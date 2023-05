Pellegrini kritizuje prezidentku: Nechať hniť ústavnú krízu niekoľko dní je veľká chyba

Galéria fotiek (1) Peter Pellegrini

Zdroj: Topky/Ramon Leško

BRATISLAVA - Odísť na korunováciu do Veľkej Británie a nechať hniť ústavnú krízu niekoľko dní je veľká chyba. Vyhlásil to líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini v súvislosti s aktuálnou situáciou vo vláde a odchodom prezidentky Zuzany Čaputovej do zahraničia.