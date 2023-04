Vláda bude rokovať o jednorazovej dotácii pre vybrané nízkopríjmové domácnosti

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA – Nízkopríjmové domácnosti, ktoré vlani nedostali inflačnú pomoc, by mali mať nárok na jednorazovú dotáciu 100 eur. Zároveň môžu dostať niektoré rodiny so školopovinnými deťmi jednorazovú dotáciu 160 eur. Vyplýva to z novely nariadenia vlády SR z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, o ktorej má v stredu rokovať vláda.