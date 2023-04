Súhlasíte s členstvom Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii?

BRATISLAVA - Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg minulý týždeň na návšteve Kyjeva vyhlásil, že Ukrajina patrí do NATO. Reakcia Maďarska, ktoré má s Ukrajinou dlhodobo zložité vzťahy, nenechala na seba dlho čakať a premiér Viktor Orbán spochybnil vyhlásenie, že všetci spojenci v NATO chcú Ukrajinu v aliancii. Ako vidia členstvo Ukrajiny v NATO politici na Slovensku?

Všetky členské krajiny Severoatlantickej aliancie sa zhodujú, že Ukrajina vstúpi do NATO, povedal Stoltenberg pred stretnutím kontaktnej skupiny pre Ukrajinu na leteckej základni Ramstein v Nemecku. Podľa neho je budúcnosť Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii.

Eduard Heger, dočasne poverený premiér a predseda strany Demokrati

"Predseda vlády Eduard Heger podporuje členstvo Ukrajiny v NATO, ako to robíme už od roku 2008. V roku 2008 na samite NATO v Bukurešti súhlasili členské krajiny vrátane SR so vstupom Ukrajiny a Gruzínska do NATO. Slovensko vtedy zastupovali prezident Ivan Gašparovič, minister zahraničných vecí Ján Kubiš a minister obrany Jaroslav Baška," zareagovali z Tlačového odboru Úradu vlády SR.

Robert Fico, predseda Smer-SSD

Členstvo Ukrajiny v NATO považujeme za najhoršie možné riešenie, za eskaláciu napätia, za nerešpektovanie dohôd, ktoré USA s Ruskom urobili v 90 – tych rokoch. Len ten, kto chce otvorený vojnový konflikt NATO s Ruskom, môže podporovať členstvo Ukrajiny v NATO.

Peter Pellegrini, predseda Hlas-SD

Vzhľadom na to, že Ukrajina je vo vojnovom konflikte, nespĺňa kritéria na vstup do NATO.

Richard Sulík, predseda SaS

Vieme si predstaviť diskusiu na túto tému po skončení vojny a splnení podmienok na vstup do NATO.